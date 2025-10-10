Kogel eindelijk door de kerk: Franse superster Kévin Vauquelin heeft een nieuwe ploeg

De Franse wielrenner Kévin Vauquelin maakt vanaf 2026 de overstap naar INEOS Grenadiers. De ploeg bevestigt een contract van drie jaar.

INEOS Grenadiers heeft in een officiële mededeling aan onze redactie bevestigd dat Kévin Vauquelin vanaf 2026 deel zal uitmaken van het team. De Franse renner tekent een overeenkomst voor drie seizoenen. “Ik ben ontzettend trots dat ik mag aansluiten bij een ploeg als INEOS Grenadiers, die al meer dan tien jaar de koersgeschiedenis mee bepaalt”, klinkt het.

Kévin Vauquelin naar INEOS

De overstap volgt op een succesvolle periode bij Arkéa-B&B Hotels. Over zijn voormalige ploeg zei Vauquelin het volgende: “Arkéa-B&B Hotels zal altijd belangrijk voor me blijven. Het is de ploeg waar ik prof ben geworden, waar men in mij geloofde en me verantwoordelijkheid gaf.”

Vauquelin, 24 jaar oud, boekte zijn eerste ritzege in de Tour de France in Bologna en eindigde als zevende in het algemeen klassement. Daarnaast won hij eerder de eindklassementen van de Étoile de Bessèges en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. “Ik heb mezelf ontdekt in elke etappe, beleefde gekke momenten, vooral toen de Tour door mijn thuisregio Normandië trok.”

Vooruitblik op nieuwe omgeving

De overstap naar INEOS betekent voor Vauquelin een nieuwe fase in zijn carrière. “Ik kijk ernaar uit om een nieuwe omgeving, nieuwe ploegmaats, nieuw materiaal en een andere manier van werken te ontdekken.” Hij beschouwt dit als een logische stap in zijn ontwikkeling.

Sir Dave Brailsford van INEOS Grenadiers sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwkomer. “Kévin is een aanvallende renner die weet hoe hij moet winnen. Hij racet met intelligentie en ambitie, eigenschappen die perfect passen bij de Grenadiers. We geloven dat zijn beste jaren nog moeten komen”, besloot hij.