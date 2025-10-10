OFFICIEEL Renner van Lotto Cycling Team stopt met koersen

Foto: © photonews

Elia Viviani beëindigt zijn carrière als professioneel wielrenner bij Lotto Cycling Team, met een terugblik op zijn parcours tussen weg en piste.

Elia Viviani heeft officieel aangekondigd dat hij stopt met professioneel wielrennen. De Italiaan, die sinds 2023 uitkwam voor Lotto Dstny, sluit zijn carrière af na een periode van twintig jaar in de wielersport. “Ik heb besloten om te stoppen met professioneel wielrennen, zowel op de weg als op de piste”, vertelt hij in een officiële mededeling van Lotto Cycling Team aan onze redactie.

Viviani begon zijn loopbaan in 2005 en reed sindsdien voor verschillende WorldTour-teams. Hij boekte overwinningen in onder meer de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España. Zijn palmares omvat ook olympisch goud op de omnium in Rio 2016. “Ik heb altijd met hart en hoofd gekoerst, en dat is wat ik wilde blijven doen tot het einde.”

Slothoofdstuk bij Lotto

Bij Lotto vond Viviani een omgeving die hem toeliet om zijn laatste koersjaren professioneel af te sluiten. “Ik ben Lotto dankbaar voor de kans om mijn carrière hier te beëindigen.” In 2023 en 2024 reed hij voor het Belgische team, met een focus op sprintetappes en ondersteuning van jongere renners.

Viviani gaf aan dat hij zijn beslissing in overleg met het team heeft genomen. “Samen met Lotto Dstny hebben we besproken wat het beste moment zou zijn om te stoppen.” Zijn laatste officiële wedstrijd was de Coppa Bernocchi in Italië. “Het was een emotioneel moment, maar ik voelde dat het tijd was.”

Pisterenner

Naast zijn wegcampagnes bleef Viviani actief op de piste, onder meer in voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs 2024. Toch koos hij ervoor om ook zijn baanwielrenactiviteiten stop te zetten. “Ik wilde geen halve keuzes maken. Als ik stop, dan volledig”, aldus Viviani.
Viviani sluit zijn carrière af met meer dan 80 professionele zeges. Hij liet weten dat hij in de toekomst betrokken wil blijven bij de sport, zij het in een andere rol. “Ik wil mijn ervaring delen met jonge renners en bijdragen aan de ontwikkeling van het wielrennen”, zei hij tot slot.

Elia Viviani

