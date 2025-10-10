Renner van Quick-Step blikt terug op 2025 en zet ambities uit voor eerste jaar zonder Evenepoel

Mauri Vansevenant, renner bij Soudal Quick-Step, blikt in de Krant van West-Vlaanderen terug op een moeilijk wielerjaar. Hij erkent dat hij in 2025 niet op zijn gebruikelijke niveau presteerde en formuleert duidelijke ambities voor het komende seizoen.

Volgens Vansevenant was het voorbije jaar niet representatief voor zijn capaciteiten. “We hebben in 2025 niet de beste versie van mezelf gezien”, stelt hij duidelijk. Hij verwijst naar de Ronde van Spanje als illustratie van zijn fysieke beperkingen. “Ik zat een heel stuk onder mijn normale niveau.”

Coronabesmetting

De oorzaak lag deels bij gezondheidsproblemen na de Clásica San Sebastián. “Rond begin augustus liep ik corona op. Ik sukkelde lang met de lever, maar bleef de hoop koesteren dat het nog in orde zou komen.” Hoewel er enige verbetering optrad, bleef zijn prestatievermogen beperkt. “Het is verbeterd, maar niet voldoende om echt goed te presteren.”

Beperkte rol binnen het team

Tijdens de Waalse klassiekers in april voelde Vansevenant zich fysiek beter, maar zijn rol binnen het team liet weinig ruimte voor eigen resultaten. “In die wedstrijden stonden we met Remco Evenepoel als kopman aan de start. Mijn goeie benen heb ik daar dus niet kunnen tonen.”

Selectie voor kampioenschappen en persoonlijke reflectie

Vansevenant werd niet geselecteerd voor het WK in Rwanda en het EK in de Ardèche. “Misschien wel”, antwoordt hij op de vraag of hij daar had kunnen uitblinken. “Maar vorig jaar was ik in september ook in goeie doen en ben ik ook door niemand opgemerkt. Ik heb er vrede mee.”





Het komende seizoen wordt voor Vansevenant zijn laatste contractjaar bij Soudal Quick-Step. Tegelijkertijd is het het eerste jaar zonder Remco Evenepoel als kopman. “Ik denk niet dat er voor mij veel zal veranderen. Als je met een absolute kopman aan de start staat, krijgt iedereen een specifieke taak. Dat zal nu minder het geval zijn.”

Hij verwacht dat de teamstructuur enigszins zal wijzigen, mede door nieuwe versterkingen. Toch blijft hij positief over zijn eigen kansen. “Ik heb er een goed oog in, ook voor mezelf. Ik heb nog altijd de ambitie om voor mezelf resultaten bijeen te rijden. Dat vind ik ook leuk”, besluit hij.