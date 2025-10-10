Supertalent vs ultratalent: Bondscoach zet Widar op juiste plekje op internationale wielerkaart

Jarno Widar wordt door bondscoach Serge Pauwels vergeleken met wereldtoppers. In Het Laatste Nieuws schetst Pauwels een goede inschatting van Widars profiel, prestaties en toekomstmogelijkheden.

Volgens Pauwels is Widar qua lichaamsbouw een typische klimmer. “Widar is gezien zijn postuur (1,66 meter, ongeveer 53 kilogram) een echte pocketklimmer”, klinkt het in de krant. Deze fysieke kenmerken maken hem volgens de bondscoach geschikt voor zware bergetappes en meerdaagse wedstrijden. Pauwels verwacht dat Widar op termijn zal meestrijden om podiumplaatsen in grote rondes.

Eendagswedstrijden

In vergelijking met generatiegenoot Paul Seixas, die fysiek groter is (1,85 meter en circa 61 kilogram), ziet Pauwels een verschil in ontwikkelingssnelheid. “Seixas zie ik het de eerstkomende jaren al doen”, aldus Pauwels over diens potentieel in grote rittenkoersen.

Widar wordt door Pauwels wel geschikt geacht voor eendagswedstrijden met een zwaar profiel. “Widar zal er wel meteen staan op eendagswedstrijden zoals Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en Lombardije, hoe lastiger hoe beter.” Deze wedstrijden sluiten aan bij zijn klimcapaciteiten en explosiviteit.

Ultratalent

Pauwels verwijst expliciet naar Widars recente prestatie op het EK voor beloften. “Ik ben enorm blij en trots op zijn gouden EK-medaille bij de beloften.” Tegelijkertijd uit hij nieuwsgierigheid naar Widars potentieel bij de elitecategorie. “Ik ben ook benieuwd hoe hij bij de elites zou gepresteerd hebben. Een top 10-plek zat er in, daar ben ik zeker van.”

Vergelijking met internationale talenten

In de media werd het duo Widar-Seixas al vergeleken met Pogacar-Vingegaard. Pauwels nuanceert die vergelijking, maar erkent het talent van beide renners. “Ik vermoed dat Jarno iets meer tijd nodig heeft, al zal het ook niet lang duren. Ik zie hem snel straffe dingen doen, het is een supertalent. Maar Seixas is dan misschien een ultratalent.”