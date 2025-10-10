Visma Lease a Bike pakt uit met niet één, maar twee nieuwkomers en een contractverlenging

Visma Lease a Bike pakt uit met niet één, maar twee nieuwkomers en een contractverlenging
Foto: © photonews

Team Visma Lease a Bike Development kondigt aanwinst van twee jonge renners. De ploeg laat ook weten dat het contract van een bestaande renner verlengd wordt.

Team Visma Lease a Bike Development heeft de komst bevestigd van Briek Taillieu en Gal Mernik. Beide renners sluiten zich vanaf 2025 aan bij het opleidingsteam, zo laat de ploeg weten in een officiële mededeling aan onze redactie.

Taillieu, afkomstig uit ons land, wordt omschreven als een renner met potentieel. Volgens sportief verantwoordelijke Robbert de Groot is Taillieu een renner die ze al langer volgen en die zich goed heeft ontwikkeld.

Gal Mernik, een Sloveense renner, maakt eveneens de overstap naar het team. “Gal is een renner met een sterke motor en een goede mindset”, aldus De Groot. Beide renners zullen in 2025 hun eerste seizoen rijden binnen het Development Team, dat zich richt op de begeleiding van jonge talenten richting het hoogste niveau.

De aanwerving van Taillieu en Mernik past binnen de bredere strategie van het team om internationaal talent vroegtijdig te integreren. “We willen renners de kans geven om zich in een professionele omgeving te ontwikkelen.”

Contractverlenging voor Høydahl

Naast de nieuwe aanwinsten heeft het team ook het contract van Søren Wærenskjold Høydahl verlengd. De Noorse renner blijft actief binnen het Development Team. “Søren heeft laten zien dat hij stappen zet en past goed binnen onze structuur.”

