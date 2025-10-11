🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

Tadej Pogacar is grote voorsprong de topfavoriet voor de Ronde van Lombardije. Remco Evenepoel verwacht breder plan van UAE Team Emirates-XRG, maar daar moet de Sloveen eens mee lachen.

Voor Remco Evenepoel is de Ronde van Lombardije zijn laatste wedstrijd bij Soudal Quick-Step. Bij UAE Team Emirates-XRG wordt het voor Rafal Majka (36) zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière, de Pool hangt straks zijn fiets aan de haak.

Majka is een boezemvriend van Pogacar. "Rafa was mijn grote broer en mentor de laatste jaren. Hij heeft me helpen groeien tot de renner die ik nu ben", is Pogacar lovend over de afscheidnemende Pool bij Cycling Pro Net.

Mikt UAE op volledige podium in Lombardije?

Volgens Remco Evenepoel broeit UAE in Lombardije op een breder plan dan alleen de overwinning. "Ik zou niet verbaasd zijn mochten ze stiekem mikken om met drie op het podium te staan", zei hij bij HLN.

Tadej Pogacar moest er om lachen toen hem dat werd voorgelegd. "Soms lijkt het op PlayStation, maar zelfs dan is het moeilijk om het volledige podium met drie ploegmaten te bezetten."





"We komen hier om te winnen, met welke renner maakt niet uit. Zolang er maar een UAE-renner helemaal bovenaan staat." Pogacar kan voor de vijfde keer op rij de Ronde van Lombardije winnen.