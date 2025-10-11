Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

Niet alleen Remco Evenepoel neemt afscheid bij Soudal Quick-Step, maar ook Pieter Serry. Na dertien jaar kreeg hij geen contractverlenging meer bij The Wolfpack.

Met ook nog Mattia Cattaneo, die Evenepoel volgt naar Red Bull-BORA-hansgrohe, is de Ronde van Lombardije voor drie renners van Soudal Quick-Step hun laatste in het shirt van The Wolfpack.

Voor Pieter Serry (36) is het ook de allerlaatste koers uit zijn carrière. Hij had graag nog langer doorgegaan, maar kreeg van CEO Jurgen Foré na dertien seizoenen geen nieuwe contractverlenging.

Serry dankbaar voor lange profcarrière

Van het peloton kreeg Serry nog een eresaluut, door zijn ploegmaats werd hij nog eens in de bloemetjes gezet op het startpodium van de Ronde van Lombardije. Al drong het bij Serry nog niet door dat het zijn allerlaatste koers is.

"Het zal vanavond pas doordringen als ik met mijn vrouw in het hotel ben dat het stopt. Ik ben dankbaar dat ik zo lang heb mogen doen wat ik graag doe", zei Serry voor de start bij Het Nieuwsblad.

Serry heeft vooral aan de hoogtepunten uit zijn carrière terug gedacht. Zo was hij in 2022 ploegmaat van Evenepoel toen die Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en het WK in Wollongong won.