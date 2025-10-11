Belgisch talent vertrekt bij Lotto, maar vindt onderdak bij Wout van Aert en co

Belgisch talent vertrekt bij Lotto, maar vindt onderdak bij Wout van Aert en co

Door de aanstaande fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty worden de plaatsen duur bij die twee ploegen. Aldo Taillieu (19) zoekt dan ook andere oorden op.

Bij de fusieploeg van Lotto en Intermarché-Wanty is er nog maar plaats voor dertig profrenners, maar daarnaast zouden wel nog twee opleidingsploegen blijven bestaan. Daar had Taillieu in principe nog een contract bij Lotto.

Voor de jonge Belg zouden er echter weinig kansen komen om ook met de profploeg wedstrijden te rijden bij de profs, wat hij dit jaar al deed en ook al succesvol was. In de Ronde van Rwanda won Taillieu de proloog. 

Afgelopen dinsdag mocht Taillieu nog invallen in Binche-Chimay-Binche voor de zieke Arnaud De Lie, Taillieu werd 35ste. Zondag rijdt hij ook Parijs-Tours, maar het wordt één van zijn laatste wedstrijden voor Lotto.

Taillieu van Lotto naar Visma-Lease a Bike

Taillieu heeft zijn handtekening gezet onder een contract van twee jaar bij de opleidingsploeg van Visma-Lease a Bike. "Ik ben heel enthousiast over deze stap", zegt Taillieu. "Ik kijk uit naar de gestructureerde manier van werken en expertise die in huis is op het vlak van voeding en training.

"Op alle domeinen wil ik mezelf verder ontwikkelen. Hopelijk kan ik een goede klassieke renner worden, maar ik kijk er ook naar uit om de ploeg in etappekoersen bij te staan met een kopman die voor de zege kan gaan."

