CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

Voor Remco Evenepoel wordt de Ronde van Lombardije zijn laatste wedstrijd voor Soudal Quick-Step. Een groot feest wordt dat echter niet achteraf.

Het vet was van de soep na zeven jaar huwelijk tussen Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step, al had hij nog een contract tot eind volgend jaar bij The Wolfpack. Maar Evenepoel verbrak zijn contract.

Tussen Evenepoel, Soudal Quick-Step en Red Bull-BORA-hansgrohe werd uiteindelijk een akkoord gevonden over de transfer van Evenepoel. Maar van een afscheid door de grote poort zal geen sprake zijn.

Foré niet aanwezig bij laatste koers Evenepoel

Volgens HLN is CEO Jurgen Foré zelfs niet aanwezig in Italië voor de laatste wedstrijd van Evenepoel, hij moet aanwezig zijn bij een evenement van een sponsor. Foré stelde zelf dat hij het jammer vond om niet bij de laatste wedstrijd van Pieter Serry te zijn.

Serry rijdt al dertien jaar voor Soudal Quick-Step en kreeg geen nieuw contract meer. Dat de ploeg meer belang hecht aan zijn afscheid, is een duidelijk signaal richting Evenepoel. Hij verwacht dan ook geen groot feest na de Ronde van Lombardije.





"Ik vermoed dat iedereen meteen na de koers naar huis reist", zei Evenepoel op zijn persconferentie. "Ik zal zaterdagavond wel een bericht sturen, denk ik." Het afscheid van Evenepoel wordt er zo toch één in mineur.