José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

Zondag staat het WK gravel op het programma in het Nederlandse Zuid-Limburg. Er staan heel wat Belgen aan de start, José De Cauwer noemt een verrassende outsider.

Titelverdediger Mathieu van der Poel staat zondag niet aan de start van het WK gravel, hij zette half september na het WK mountainbiken al een punt achter zijn seizoen. Geen nieuwe wereldtitel dus voor de Nederlander.

De nummer twee van vorig jaar, Florian Vermeersch, staat wel aan de start. Ook Tom Pidcock, die zaterdag nog de Ronde van Lombardije rijdt, is een van de favorieten. Ook ex-wereldkampioen Gianni Vermeersch is van de partij.

Europees kampioen Mads Würtz, voormalig wereldkampioen Matej Mohoric en Tim Wellens zijn wegrenners om in de gaten te houden. Net als onder meer veldrijders Toon Aerts en Tibor Del Grosso.

De Cauwer verwacht veel van Hermans

José De Cauwer kijkt nog naar een andere Belg, namelijk Quinten Hermans. "Ik zie hem ver komen, want hij was deze week al goed", zei De Cauwer bij VRT1. In Gran Piemonte werd Hermans donderdag nog achtste.

"Op het WK was hij ook al goed, dus ik zie hem dus dicht eindigen." Dat deed Hermans vorig jaar ook al, hij won het sprintje om de derde plaats van onder meer Jasper Stuyven en Gianni Vermeersch.