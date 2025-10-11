Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

Tadej Pogacar domineert het wielrennen met zijn lange solo's, waardoor steeds meer wielerfans afhaken. Ook zijn verloofde Urska Zigart kijkt niet meer aandachtig wanneer Pogacar alleen rijdt.

Een aanval op 105 kilometer van de streep en de laatste 66,6 kilometer solo op het WK, een solo van 75 kilometer op het EK en een solo van 21 kilometer in Tre Valli Varesine. Dat zijn de drie laatste zeges van Tadej Pogacar.

De Sloveen wint heel vaak met een lange solo, in 2024 won hij ook al de Strade Bianche met een solo van 81,1 kilometer. Als Pogacar vertrekt, wint hij bijna altijd. En het is vooraf ook bijna te voorspellen dat hij zal winnen.

Zigart kijkt niet naar lange solo's van Pogacar

De spanning verdwijnt zo telkens snel in een koers. Ook Urska Zigart kijkt niet naar zijn solo's, maar om een andere reden. "Als hij zo vroeg demarreert, ga ik wat anders doen. Anders word ik te zenuwachtig en da’s niet goed voor mijn gezondheid", zegt ze bij HLN.

Zigart laat de televisie meestal wel aanstaan als achtergrondgeluid, zodat ze toch hoort als er iets gebeurt. "Anders duurt zo’n uur véél te lang. Die stress vreet me op", zegt Zigart nog.





De Sloveense begrijpt wel dat mensen spanning willen, maar voor Pogacar is zo'n lange solo nu eenmaal de manier waarop hij het meest kans maakt om te winnen. Op het EK moest Pogacar aan een overtal van Belgen.