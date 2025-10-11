Lodewyck neemt net als Evenepoel afscheid van Soudal Quick-Step, maar is klaar en duidelijk

Voor Remco Evenepoel wordt de Ronde van Lombardije zijn laatst koers voor Soudal Quick-Step. Dat is ook het geval voor zijn ploegleider Klaas Lodewyck.

Na zeven jaar neemt Remco Evenepoel straks afscheid van Soudal Quick-Step. Hij had nog een contract tot eind volgend jaar, maar Evenepoel besliste om de deur achter zich dicht te trekken en gaat naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

De Ronde van Lombardije wordt de allerlaatste koers van Evenepoel in het shirt van Soudal Quick-Step. Voor zijn ploegleider Klaas Lodewyck wordt het de allerlaatste keer dat hij in de volgwagen zal zitten bij The Wolfpack.

"Het is bijzonder, want we hebben hier samen toch een heel mooie periode beleefd. Er zijn mooie zeges toegevoegd, zowel aan zijn palmares als dat van de ploeg. Maar het is tijd voor iets nieuws. Al kijk ik daar ook wel naar uit", zegt Lodewyck duidelijk bij Sporza.

Kan Evenepoel de Ronde van Lombardije winnen?

De focus ligt uiteraard eerst nog op de koers, Evenepoel wil Pogacar van de verwachte zege houden. Ook Lodewyck beseft dat het niet makkelijk zal worden, maar zag een gemotiveerde ploeg.





Ook Evenepoel is in orde, zag Lodewyck. Ik ben tevreden over hoe hij het gedaan heeft op de kampioenschappen. Hij is twee keer tweede geworden en wint de tijdritten. Hij botste alleen op een zeer sterke Pogacar. Dat is echt knap tegen zulke sterke tegenstand.”