Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

Unibet Tietema Rockets, de ploeg van YouTuber en ex-wielrenner Bas Tietema, is bijzonder ambitieus. Maar liefst acht renners kregen te horen dat ze mogen vertrekken.

Sinds de oprichting van Unibet Tietema Rockets in 2023 gaat het razendsnel voor de ploeg van Bas Tietema. De ploeg met sinds dit jaar een Franse licentie, stond dit voorjaar aan de start van Parijs-Roubaix.

Volgend jaar worden de ambities nog opgetrokken, Unibet Tietema Rockets kon verrassend Dylan Groenewegen binnenhalen. De voormalige Nederlandse kampioen moet de ploeg nog meer zeges bezorgen.

Om verder te groeien, neemt de ploeg met Franse licentie wel afscheid van acht renners. Het gaat om Belg, en neef van Tom Boonen, Davide Bomboi, Martijn Budding, Baptiste Huyet, Kevin Inkelaar, Zeb Kyffin, Sebastian Nielsen, Charles Paige en Andreas Stokbro.

Bomboi, Budding en Inkelaar waren er al van bij het begin bij. "Het maakt niet uit of een renner onze kleuren vanaf de allereerste race in de Ster van Zwolle heeft gedragen of dat hij pas één jaar bij ons reed", zegt Bas Tietema.

"Allemaal hebben ze bijgedragen aan het verhaal van de Rockets. We willen ze bedanken voor hun toewijding, professionalisme en energie in de laatste jaren. Ze zullen allemaal voor altijd onderdeel zijn van ons verhaal en we wensen hen het beste."