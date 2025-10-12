Bruyneel weet het stilaan ook niet meer en is zelfs niet zeker of Evenepoel wel de beste is achter Pogacar

Bruyneel weet het stilaan ook niet meer en is zelfs niet zeker of Evenepoel wel de beste is achter Pogacar

Wat kan er gedaan worden om Tadej Pogacar te verslaan? Als oud-ploegleider breekt Johan Bruyneel zich hier ook het hoofd over.

In de podcast THEMOVE analyseren ze wat de opties zijn voor Remco Evenepoel om Pogacar te verschalken. Eerst komt George Hincapie aan het woord. "Ik denk dat hij doet wat hij kan", neemt de Amerikaan Evenepoel niets kwalijk. "Hij gaat op een eervolle manier weg bij zijn ploeg. Hij wou natuurlijk het WK winnen, maar kon Pogacar gewoon niet volgen."

Is er nog een bepaald denkpatroon waar Evenepoel moed uit kan putten? "Mogelijk zit in het achterhoofd: misschien ben ik volgend jaar iets sterker en kunnen enkele mannen mij helpen om naar Pogacar toe te rijden. Dat hij naar een nieuwe ploeg met betere klimmers gaat, kan hem hoop geven. Daar moet hij positiviteit uit zien te halen."

Hopen dat Pogacar zich vergaloppeert

Vervolgens zoekt Bruyneel naar tactische oplossingen. "Ik denk gewoon luidop na. Ik heb altijd gezegd dat de grootste tegenstander van een Pogacar in topvorm Pogacar zelf is. Zeker in koersen van 250 kilometer is het aangewezen om hem snel te isoleren, zodat hij vroeg aanvalt. Dan moet je het achter hem samenhouden en hopen dat hij te veel vertrouwen heeft en zonder energie raakt."

Het is in het verleden al een paar keer gebeurd: dit is dus geen onmogelijk scenario. "Dit jaar lijkt hij zelf die oefening onder controle te hebben. Er is een reden waarom hij in de laatste wedstrijden zijn voorsprong kon behouden: hij ging niet tot op de limiet. Hij neemt een minuut voorsprong en kan die kloof daarna beheren. Je kunt een aanval proberen met verschillende renners, maar hij is zoveel sterker dan de tweede beste renner."

Evenepoel of Del Toro de tweede beste?

Iedereen zal denken dat Bruyneel hiermee Evenepoel bedoelt, maar daar zaait de ex-ploegleider toch twijfel over. "Je kunt er zelfs over discussiëren of in sommige koersen de tweede beste renner geen ploegmaat is, in de persoon van Del Toro. Het is niet gemakkelijk om strategieën te bedenken." 

