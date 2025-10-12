José De Cauwer noemt Wout van Aert als één van de belangrijkste redenen om uit te kijken naar 2026

Wout van Aert heeft twee ritzeges geboekt in grote ronden, maar wil graag weer meer winnen. José De Cauwer is benieuwd of hem dat lukt in 2026.

Met de Ronde van Lombardije is de laatste grote wielerafspraak op de weg uit 2025 achter de rug. Wanneer het einde van het ene seizoen nadert, wordt al vooruitgekeken naar het volgende seizoen. Zo gaat dat met analisten die maar niet genoeg krijgen van het wielrennen. José De Cauwer mag je zeker en vast in die categorie plaatsen.

De eerste stap richting een goed volgend seizoen is het doormaken van een probleemloze winter. Zeker Remco Evenepoel is daar op gebrand. "Ik heb hem daar onlangs over gesproken in Kigali", verklapt De Cauwer bij Sporza. "Als je daarover begint, dan krijgt hij twinkels in zijn ogen. Daar hoopt hij op, om echt eens een reeks neer te zetten zonder dat er een stopmoment in zit."

Uitkijken naar Van Aert in de klassiekers

We kunnen ons nu al afvragen op welke mooie wielermomenten we getrakteerd zullen worden in 2026. "Dan kijk ik vooral ook uit naar Wout van Aert voor het klassieke gebied." Van Aert zal ongetwijfeld weer inzetten op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij zou toch zo graag één van die twee Monumenten op zijn palmares kunnen zetten.

Dat is hem nog niet gelukt, maar de aanhouder wint, zo klinkt het gezegde. Van Aert is inmiddels al 31. De Cauwer verklapt dat hij ook benieuwd is naar wat de jonge generatie kan presteren, met bijvoorbeeld een Cian Uijtdebroeks. "En Jarno Widar wordt prof. Er is altijd wel een reden om te kijken." Er is dus nog genoeg Belgisch talent.





Van der Poel en Van Aert worden ouder

Wordt het een strijd tussen generaties? Sommige gevestigde waarden zijn ook nog maar 26 of 27. "Pogacar wel, maar de rest wordt ouder, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Maar er staat ook niet direct iemand aan de deur."