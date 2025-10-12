Lijstjesspecialist zet de puntjes op de i: Van Aert heeft in laatste twee jaar gedaan wat niemand anders kon

Na de laatste grote wegkoers van het jaar wordt er stilgestaan bij een speciaal lijstje. Wout van Aert is de enige die Tadej Pogacar kon lossen in een oplopend stuk de laatste twee jaar.

Als het bergop gaat, is Tadej Pogacar heer en meester. Tot een paar jaar geleden moest hij af en toe nog zijn meerdere erkennen in Jonas Vingegaard in de Tour, maar sindsdien is het alleen maar in stijgende lijn gegaan bij Pogacar. Geef de Sloveen een oplopend stuk weg en de rest is gezien. Tenzij het op de Montmartre is en de tegenstand Wout van Aert heet.

Een zekere Max haalt er op het sociale mediaplatform X de foto bij van Van Aert die Pogacar eraf reed op de Montmartre. "De enige renner die Tadej Pogacar loste in 2025", schrijft hij erbij. Ghifari reageert hierop. Voor hem is Van Aert de 'goat', de beste dus. Ghifari is duidelijk een grote Van Aert-fan. "De enige echte Wout van Aert."

Van Aert in Parijs vs Evenepoel in Kigali

Een ander account vindt dan weer dat het eerder geluk was dat Van Aert in de straten van Parijs Pogacar kon kloppen. Ongetwijfeld kwam er wel meer bij kijken dan de factor geluk. Een account over Belgische wielrenners zet de beelden van Van Aert en Pogacar in Parijs naast die van Evenepoel die Pogacar inhaalt op het WK tijdrijden.

Jonas Creteur, de lijstjesspecialist van Knack, mengt zich in de discussie. Hij heeft het niet enkel over het huidige seizoen, maar ook over het vorige seizoen. "Renners die Tadej Pogacar losten op een oplopend stuk in een wegkoers in de vorige twee seizoenen en gewonnen hebben. Wout van Aert in Parijs. Dat is de lijst", besluit Creteur.

Zege Van Aert nu nog specialer

Andere namen staan niet op de lijst. Evenepoel deed het dus in een tijdritkampioenschap, maar in een wedstrijd in lijn is enkel Van Aert erin geslaagd in de laatste twee jaar. Dat maakt die zege op de Champs-Élysées nog specialer.