Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

Het is heus niet zo dat er geen waardering is voor de prestaties van Remco Evenepoel. Tadej Pogacar is dan wel de grote slokop wat winnen betreft, maar ook Evenepoel heeft de laatste tijd weer enorme indruk gemaakt. Op sociale media krijgt hij één en al lof.

"In een koers waar hij ooit zodanig ten val kwam dat zijn carrière en leven in gevaar kwamen, reed hij een snellere afdaling dan wie dan ook ter wereld. Voor mij is hij een echt rolmodel", schrijft Lukas op X. Evenepoel heeft in Lombardije inderdaad al heel wat beleefd. "Hij toont wat het betekent om trauma te overwinnen. Chapeau Remco, we zijn trots."

Op de meeste foto's heeft hij natuurlijk zijn shirt van Soudal Quick-Step aan, maar er circuleren blijkbaar ook andere afbeeldingen van hem online. Zo is een andere X-gebruiker ervan overtuigd dat Evenepoel nog altijd de sporen draagt van die horrorcrash. "Het is lastig om naar Remco zonder shirt te kijken, hij heeft zoveel littekens", klinkt het.

Mentaliteit van Evenepoel geprezen

Dit geldt ook voor bijvoorbeeld Wout van Aert, die ook niet kan wegstoppen dat hij al is moeten herstellen van zware knieblessures in de loop van de carrière. Toch nog even blijven stilstaan bij Evenepoel. Hij krijgt van een andere wielerfan lof voor zijn ingesteldheid. "Hij heeft de echte mentaliteit van een echte kampioen", wordt zijn vechtlust geprezen.

De gekende Roemeense wielerfan Mihai Simion haalt ook een uitspraak aan van Evenepoel, die uitlegt dat hij nog altijd niet evenveel kilometers in de benen heeft dan een groot deel van het peloton. Toch strijdt Evenepoel voor de beste plaatsen in een aantal van de grootste koersen. Daar is respect voor. "Je moet wel van hem houden!"

Betere voorbereiding had Evenepoel geholpen

Een analist van ontwikkelingen in de sportwereld schrijft het volgende neer: "Ik ben verrast dat Remco zo'n hoog niveau kon halen dit seizoen zonder voorbereiding in de winter." Met een betere voorbereiding had Evenepoel zeker nog meer uit dit seizoen kunnen halen.