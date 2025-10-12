Na commotie nu afgesloten hoofdstuk in Nederlandse wielrennen? Excuses overgemaakt, complottheorieën ontkend

Kunnen ze het in Nederland nu beschouwen als een afgesloten hoofdstuk? Er zijn excuses overgemaakt door Yara Kastelijn aan Shirin van Anrooij.

Kastelijn had een golf van kritiek over zich gekregen, nadat ze door haar inspanningen op het WK gravel de kloof met haar landgenote Van Anrooij dichtreed. Van Anrooij zag zo een kans op de wereldtitel ontglippen. Het was uiteindelijk Wiebes die goud veroverde. Kastelijn en Van Anrooij vielen uiteindelijk allebei net naast het WK-podium.

"Ik was op dat moment volledig gefocust op mijn eigen koers en op het behalen van het best mogelijke resultaat. Ik dacht dat een podiumplaats haalbaar was", legt Kastelijn haar koerswijze uit. Als ze in een groep met alleen maar Nederlandse rensters reed, zou het logisch zijn dat ze hiervoor ging. Alleen was de Italiaanse Persico ook nog mee.

Kastelijn had niet door dat Persico mee was

"Ik had op dat moment ook niet echt door dat Persico in de buurt was. Pas later, toen ik de beelden terugzag, besefte ik ten volle dat het niet de meest verstandige actie was." Kastelijn erkent dus wel dat het niet echt slim koersgedrag was. Bij onze noorderburen vroegen alle analisten zich af wat er juist achter de actie van Kastelijn zat.

Zo deden er behoorlijk wilde theorieën de ronde, namelijk dat Kastelijn er misschien voor betaald zou zijn of ze tegen Van Anrooij reed. "Ik wilde Shirin absoluut niet in het verlies rijden. Ik wilde gewoon het maximum voor mezelf eruit halen. Ook Ten Dam had vooraf nog benadrukt dat het WK gravel niet met dezelfde instelling gereden wordt als een EK op de weg."





Kastelijn verontschuldigt zich bij Van Anrooij

Dat is natuurlijk ook zo, al wil dat nog niet zeggen dat alle koerswetten overboord worden gegooid. Kastelijn had zich de stelling van Ten Dam goed in de oren geprent. "Dat heb ik in de finale iets te letterlijk geïnterpreteerd. Ik heb hier nu spijt van. Ik heb mij intussen ook verontschuldigd bij Shirin." Met deze woorden moet achter deze hele saga een punt gezet worden.