Weer iemand Kop van Jut in Nederland, kwam er geld aan te pas? "Dom, maar uitgemaakt worden is schandalig"

Als het niet in de WK-wegrit is, dan loopt het wel in een andere race mis voor Nederland. Kwam er geld aan te pas op het WK gravel? Dat wordt hier en daar gesuggereerd.

Voor alle duidelijkheid: een Nederlandse heeft wel degelijk het WK gravel gewonnen. Dat zou je nog bijna vergeten tussen alle commotie door. Lorena Wiebes heeft gewonnen. Daar mag ze Yara Kastelijn, die ook haar wegfiets even inruilde voor een gravelfiets, voor bedanken. Zij reed de kloof dicht op de koploopster. Dat was haar landgenote Van Anrooij.

In de podcast In Het Wiel kan ook Roxanne Knetemann niet anders dan de actie van Kastelijn veroordelen. "Ik zat ook te kijken en dacht: Kastelijn, dit is zo ontzettend dom." Tegelijkertijd vindt Knetemann wel dat er grenzen moeten zijn aan de kritiek op Kastelijn. "Ze wordt nu zo voor rotte vis uitgemaakt, dat vind ik ook schandalig. Dat verdient ze niet."

Heeft Kastelijn centen gekregen?

Het blijft wel een feit dat het tactisch niet al te slim koersen was. Knetemann vindt dat Kastelijn een ander moment in de finale had moeten kiezen als ze wilde versnellen. "Of ze reed voor Wiebes of Vos en heeft betaald gekregen." Eerder schreef Thijs Zonneveld op X al dat hij hoopte dat Kastelijn 'goed betaald had gekregen'.

Is het dan echt een zaak waarbij er centen op tafel zijn gekomen? Knetemann kan het toch moeilijk geloven. De voormalige wielrenster denkt ook niet dat Kastelijn voor zichzelf aan het rijden was. Dan zou ze het op een andere manier gedaan hebben. "Ik denk dat ze het echt gewoon kwijt was en voor niemand reed, want wat ze deed op 500 meter van de aankomst sloeg nergens op."

Veel werk voor bondscoach Ten Dam

Eén ding is zeker: bondscoach Laurens ten Dam heeft nog werk voor de boeg. Ook onder zijn bewind lijken de tactische fouten bij de Nederlandse vrouwen niet te verdwijnen, al is een WK gravel wel niet hetzelfde als een kampioenschap op de weg.