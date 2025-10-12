Weer iemand Kop van Jut in Nederland, kwam er geld aan te pas? "Dom, maar uitgemaakt worden is schandalig"

Weer iemand Kop van Jut in Nederland, kwam er geld aan te pas? "Dom, maar uitgemaakt worden is schandalig"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Als het niet in de WK-wegrit is, dan loopt het wel in een andere race mis voor Nederland. Kwam er geld aan te pas op het WK gravel? Dat wordt hier en daar gesuggereerd.

Voor alle duidelijkheid: een Nederlandse heeft wel degelijk het WK gravel gewonnen. Dat zou je nog bijna vergeten tussen alle commotie door. Lorena Wiebes heeft gewonnen. Daar mag ze Yara Kastelijn, die ook haar wegfiets even inruilde voor een gravelfiets, voor bedanken. Zij reed de kloof dicht op de koploopster. Dat was haar landgenote Van Anrooij.

In de podcast In Het Wiel kan ook Roxanne Knetemann niet anders dan de actie van Kastelijn veroordelen. "Ik zat ook te kijken en dacht: Kastelijn, dit is zo ontzettend dom." Tegelijkertijd vindt Knetemann wel dat er grenzen moeten zijn aan de kritiek op Kastelijn. "Ze wordt nu zo voor rotte vis uitgemaakt, dat vind ik ook schandalig. Dat verdient ze niet."

Heeft Kastelijn centen gekregen?

Het blijft wel een feit dat het tactisch niet al te slim koersen was. Knetemann vindt dat Kastelijn een ander moment in de finale had moeten kiezen als ze wilde versnellen. "Of ze reed voor Wiebes of Vos en heeft betaald gekregen." Eerder schreef Thijs Zonneveld op X al dat hij hoopte dat Kastelijn 'goed betaald had gekregen'.

Is het dan echt een zaak waarbij er centen op tafel zijn gekomen? Knetemann kan het toch moeilijk geloven. De voormalige wielrenster denkt ook niet dat Kastelijn voor zichzelf aan het rijden was. Dan zou ze het op een andere manier gedaan hebben. "Ik denk dat ze het echt gewoon kwijt was en voor niemand reed, want wat ze deed op 500 meter van de aankomst sloeg nergens op."

Veel werk voor bondscoach Ten Dam

Eén ding is zeker: bondscoach Laurens ten Dam heeft nog werk voor de boeg. Ook onder zijn bewind lijken de tactische fouten bij de Nederlandse vrouwen niet te verdwijnen, al is een WK gravel wel niet hetzelfde als een kampioenschap op de weg. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Roxane Knetemann
Laurens Ten Dam
Yara Kastelijn

Meer nieuws

Michael Boogerd vindt dat ook Evenepoel de koers saai kan maken: "De enige is Mathieu van der Poel"

Michael Boogerd vindt dat ook Evenepoel de koers saai kan maken: "De enige is Mathieu van der Poel"

15:09
🎥 Visma-Lease a Bike laat moment zien waarop Jonas Vingegaard echt wel geïrriteerd was: "Het is klote"

🎥 Visma-Lease a Bike laat moment zien waarop Jonas Vingegaard echt wel geïrriteerd was: "Het is klote"

14:00
José De Cauwer noemt Wout van Aert als één van de belangrijkste redenen om uit te kijken naar 2026

José De Cauwer noemt Wout van Aert als één van de belangrijkste redenen om uit te kijken naar 2026

13:30
Lijstjesspecialist zet de puntjes op de i: Van Aert heeft in laatste twee jaar gedaan wat niemand anders kon

Lijstjesspecialist zet de puntjes op de i: Van Aert heeft in laatste twee jaar gedaan wat niemand anders kon

13:00
Wat fantastisch! Stig Broeckx en zijn vriendin kondigen op heel originele manier heuglijk nieuws aan Naast de fiets

Wat fantastisch! Stig Broeckx en zijn vriendin kondigen op heel originele manier heuglijk nieuws aan

12:00
Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

11:00
De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

10:00
Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

09:00
Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

08:30
Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

08:00
Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

07:42
"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

07:00
🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht Naast de fiets

🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht

21:30
Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

20:30
Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

20:00
🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

19:00
🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

18:00
Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

17:30
🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

16:57
José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

16:30
Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

16:00
Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

11/10
Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

11/10
CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

11/10
📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

11/10
Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

11/10
🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

11/10
Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

11/10
🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

11/10
Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

11/10
Lampaert kent echte reden voor vertrek Evenepoel, Lefevere deelt nog een steekje uit

Lampaert kent echte reden voor vertrek Evenepoel, Lefevere deelt nog een steekje uit

11/10
Belgisch talent vertrekt bij Lotto, maar vindt onderdak bij Wout van Aert en co

Belgisch talent vertrekt bij Lotto, maar vindt onderdak bij Wout van Aert en co

11/10
Lodewyck neemt net als Evenepoel afscheid van Soudal Quick-Step, maar is klaar en duidelijk

Lodewyck neemt net als Evenepoel afscheid van Soudal Quick-Step, maar is klaar en duidelijk

11/10
"Ik wist meteen dat het serieus was": Patrick Lefevere blikt terug op bijzonder telefoontje

"Ik wist meteen dat het serieus was": Patrick Lefevere blikt terug op bijzonder telefoontje

11/10
Vader Evenepoel onthult de overwinning van zijn zoon waar hij het meest fier op is

Vader Evenepoel onthult de overwinning van zijn zoon waar hij het meest fier op is

10/10
Vorig jaar de beste crosser na Mathieu van der Poel zit met vervelend gevoel: "Het is frustrerend"

Vorig jaar de beste crosser na Mathieu van der Poel zit met vervelend gevoel: "Het is frustrerend"

10/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jose De Cauwer Pieter Serry Patrick Lefevere Tiesj Benoot Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Evenepoel Yves Lampaert Yara Kastelijn Mauri Vansevenant Tim Wellens Roxane Knetemann Bas Tietema Laurens Ten Dam Thomas De Gendt Elia Viviani Xandro Meurisse

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved