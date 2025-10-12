Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

Onder andere om in de Tour nog hoger te kunnen eindigen verhuist Remco Evenepoel naar Red Bull in 2026. Het betekent ook een stevige verandering voor zijn vrouw Oumi.

Nu Evenepoel met de Ronde van Lombardije zijn laatste koers bij Soudal Quick-Step achter de rug heeft, geeft ook Oumi haar kijk op de afgelopen periode. Dat doet ze bij VTM NIEUWS. "Het zijn zeven mooie jaren geweest. In het begin van die periode waren we negentien, nu zijn we jong volwassenen. We zijn echt wel opgegroeid bij hen", zegt ze over Soudal Quick-Step.

De Wolfpack heeft in al die jaren aangevoeld als een echte familie. "We hebben heel lage dieptepunten, maar ook heel mooie momenten gekend. We kijken er zeker positief op terug. Het is een heel mooi hoofdstuk." Het volgende zal er ook snel aankomen en dat zal dus het geval zijn bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Die beslissing heeft Remco genomen.

Oumi vindt transfer van Remco spannend

Het besluit van Evenepoel heeft natuurlijk ook gevolgen voor de partner met wie hij zijn leven deelt. "Elke nieuwe stap is spannend. Iedereen die aan een nieuwe job of nieuwe studie begint, doet dat altijd afwachtend en hopend dat het een goede beslissing is geweest. Ik ben er zeker van dat het de juiste beslissing was op het juiste moment", aldus Oumi.

De echtgenote van Remco Evenepoel schaart zich dus volledig achter de keuze van haar man. "Bij elke nieuwe stap komen er nieuwe uitdagingen, maar leer je ook dingen bij. Vakantie is nog niet voor direct, want eerst komen er nog testen en een ploegkamp aan. Daarna zullen we wel een beetje vakantie hebben", kijkt ze vooruit.





Oumi behaalde onlangs haar diploma

Zelf heeft ze nog maar pas haar diploma behaald aan de VUB in Brussel. Daar kon ze ook nog even op terugkomen. "Ik ben heel trots dat ik mijn studie toch heb kunnen afmaken, wetende hoe ons leven eruitziet. Ik ben heel blij. Remco is ook heel trots."