Weer een renner die meer lijdt dan men denkt: Florian Vermeersch heeft het na WK-zege over zware beenbreuk

De koers zit vol van verhalen van renners zoals Florian Vermeersch, die na een zware blessure in de luwte moeten werken aan een comeback. Dat vergt vaak enorm veel energie en ook geduld. Het is prachtig als er dan uiteindelijk toch een beloning uit de bus komt.

Dat is ook hoe Florian Vermeersch aankijkt tegen zijn wereldtitel in het gravelbiken. Het is duidelijk een belangrijk moment voor hem. "Het is ongelooflijk, ik realiseer me het niet volledig. Het is moeilijk te bevatten. Het is niet alleen deze race die voor emoties zorgt. Na twee moeilijke jaren en een lange comeback is het geweldig om zo mijn seizoen af te sluiten."

Wanneer een renner terugkeert na blessure, is de veronderstelling vaak dat alles ook meteen is zoals voordien. Zo werkt het niet altijd. "Ik zie dit als een sluitstuk van de periode na mijn beenbreuk, die heel veel energie heeft gekost. Ik moet iedereen bedanken die mij heeft bijgestaan." Vermeersch liep die beenbreuk op door een val in de Ronde van Murcia.

Vermeersch wint nog na lekke band

Hij moest het toch ook nog even hebben over de wedstrijd die hem een gouden WK-medaille heeft opgeleverd. "Het was een hectische start. Na tien kilometer had ik een lekke band, maar gelukkig heb ik redelijk snel wind kunnen bijsteken. Terpstra zei me om nooit op te geven. Twintig kilometer verderop kwam ik terug in het peloton."

Toen wist Vermeersch wel dat er zich nog kansen zouden aandienen. "Ik zocht vervolgens een goed moment om te versnellen. Ik zat bijna altijd vooraan of in de achtervolging, ik heb amper in het peloton gereden. Eerlijk gezegd kregen we heel weinig informatie. Soms kregen we eens te horen wat de kloof was, maar ik wist niet wie er nog achter mij aankwam."





Solo mondt uit in zege op WK gravel

Dat was de Nederlandse clubrenner Biesterbos, maar die had hij er zelf afgereden. Vermeersch kon zijn solo wel degelijk prima afronden. "Het is fantastisch om te kunnen winnen na zo'n lange ontsnapping", aldus de nieuwe wereldkampioen gravel.