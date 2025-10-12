Weer een renner die meer lijdt dan men denkt: Florian Vermeersch heeft het na WK-zege over zware beenbreuk

Weer een renner die meer lijdt dan men denkt: Florian Vermeersch heeft het na WK-zege over zware beenbreuk
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De koers zit vol van verhalen van renners zoals Florian Vermeersch, die na een zware blessure in de luwte moeten werken aan een comeback. Dat vergt vaak enorm veel energie en ook geduld. Het is prachtig als er dan uiteindelijk toch een beloning uit de bus komt.

Dat is ook hoe Florian Vermeersch aankijkt tegen zijn wereldtitel in het gravelbiken. Het is duidelijk een belangrijk moment voor hem. "Het is ongelooflijk, ik realiseer me het niet volledig. Het is moeilijk te bevatten. Het is niet alleen deze race die voor emoties zorgt. Na twee moeilijke jaren en een lange comeback is het geweldig om zo mijn seizoen af te sluiten."

Wanneer een renner terugkeert na blessure, is de veronderstelling vaak dat alles ook meteen is zoals voordien. Zo werkt het niet altijd. "Ik zie dit als een sluitstuk van de periode na mijn beenbreuk, die heel veel energie heeft gekost. Ik moet iedereen bedanken die mij heeft bijgestaan." Vermeersch liep die beenbreuk op door een val in de Ronde van Murcia.

Vermeersch wint nog na lekke band

Hij moest het toch ook nog even hebben over de wedstrijd die hem een gouden WK-medaille heeft opgeleverd. "Het was een hectische start. Na tien kilometer had ik een lekke band, maar gelukkig heb ik redelijk snel wind kunnen bijsteken.  Terpstra zei me om nooit op te geven. Twintig kilometer verderop kwam ik terug in het peloton."

Toen wist Vermeersch wel dat er zich nog kansen zouden aandienen. "Ik zocht vervolgens een goed moment om te versnellen. Ik zat bijna altijd vooraan of in de achtervolging, ik heb amper in het peloton gereden. Eerlijk gezegd kregen we heel weinig informatie. Soms kregen we eens te horen wat de kloof was, maar ik wist niet wie er nog achter mij aankwam."

Solo mondt uit in zege op WK gravel

Dat was de Nederlandse clubrenner Biesterbos, maar die had hij er zelf afgereden. Vermeersch kon zijn solo wel degelijk prima afronden. "Het is fantastisch om te kunnen winnen na zo'n lange ontsnapping", aldus de nieuwe wereldkampioen gravel. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Florian Vermeersch

Meer nieuws

Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

19:00
Twee ferme Belgische overwinningen: Van der Poel kent zijn opvolger en België heeft nieuwe wereldkampioen

Twee ferme Belgische overwinningen: Van der Poel kent zijn opvolger en België heeft nieuwe wereldkampioen

17:00
Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

18:30
Bruyneel weet het stilaan ook niet meer en is zelfs niet zeker of Evenepoel wel de beste is achter Pogacar

Bruyneel weet het stilaan ook niet meer en is zelfs niet zeker of Evenepoel wel de beste is achter Pogacar

16:30
Wie kan de hegemonie van Van der Poel en Pogacar doorbreken, is dat nog Evenepoel? Deze meningen doen de ronde

Wie kan de hegemonie van Van der Poel en Pogacar doorbreken, is dat nog Evenepoel? Deze meningen doen de ronde

16:00
Michael Boogerd vindt dat ook Evenepoel de koers saai kan maken: "De enige is Mathieu van der Poel"

Michael Boogerd vindt dat ook Evenepoel de koers saai kan maken: "De enige is Mathieu van der Poel"

15:09
🎥 Visma-Lease a Bike laat moment zien waarop Jonas Vingegaard echt wel geïrriteerd was: "Het is klote"

🎥 Visma-Lease a Bike laat moment zien waarop Jonas Vingegaard echt wel geïrriteerd was: "Het is klote"

14:00
José De Cauwer noemt Wout van Aert als één van de belangrijkste redenen om uit te kijken naar 2026

José De Cauwer noemt Wout van Aert als één van de belangrijkste redenen om uit te kijken naar 2026

13:30
Lijstjesspecialist zet de puntjes op de i: Van Aert heeft in laatste twee jaar gedaan wat niemand anders kon

Lijstjesspecialist zet de puntjes op de i: Van Aert heeft in laatste twee jaar gedaan wat niemand anders kon

13:00
Weer iemand Kop van Jut in Nederland, kwam er geld aan te pas? "Dom, maar uitgemaakt worden is schandalig"

Weer iemand Kop van Jut in Nederland, kwam er geld aan te pas? "Dom, maar uitgemaakt worden is schandalig"

12:30
Wat fantastisch! Stig Broeckx en zijn vriendin kondigen op heel originele manier heuglijk nieuws aan Naast de fiets

Wat fantastisch! Stig Broeckx en zijn vriendin kondigen op heel originele manier heuglijk nieuws aan

12:00
Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

11:00
De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

10:00
Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

09:00
Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

08:30
Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

08:00
Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

07:42
"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

07:00
🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht Naast de fiets

🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht

21:30
Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

20:30
Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

20:00
🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

11/10
🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

11/10
Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

11/10
🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

11/10
José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

11/10
Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

11/10
Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

11/10
Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

11/10
CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

11/10
📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

11/10
Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

11/10
🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

11/10
Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

11/10
🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

11/10
Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

11/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Florian Vermeersch Jose De Cauwer Patrick Lefevere Tiesj Benoot Pieter Serry Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Evenepoel Serge Pauwels Laurens Ten Dam Jarno Widar Xandro Meurisse Michael Boogerd Johan Bruyneel Milan Menten Victor Campenaerts Urska Zigart

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved