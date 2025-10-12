Worden Van Aert en Van der Poel door nog andere topper vergezeld? Antwoord lijkt nu echt wel definitief

Het zag er al weinig waarschijnlijk uit dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel binnenkort in het veld vergezeld zouden worden door Tom Pidcock. Die kans is er zeker niet groter op geworden.

Nochtans zou er pas weer sprake zijn van een 'Grote Drie' in het veldrijden als ze ook effectief alle drie weer gaan crossen. Terwijl Van Aert en Van der Poel vasthouden aan een weliswaar beperkt veldritprogramma, lijkt Pidcock steeds meer afstand te nemen van de cross. De Brit liet het vorige veldritseizoen reeds aan zich voorbijgaan.

In vergelijking met Van Aert en Van der Poel heeft Pidcock meer ambities in het rondewerk en bovendien is het mountainbiken voor hem nog een andere discipline. Alles wees er dus op dat hij in het nieuwe veldritseizoen niet in actie zou komen. Pidcock heeft er wel nog eens een vraag over gekregen na zijn deelname aan het WK gravel.

Pidcock denkt niet eens aan veldrijden

Pidcock beantwoordde een resem vragen bij de internationale media, maar zijn antwoord over de cross was kort en krachtig. "Ik ga op vakantie, dus ik denk niet aan veldrijden", heeft de Brit verklaard volgens In De Leiderstrui. Dat betekent dus dat het seizoen van Pidcock er helemaal op zit en er in principe geen crossen aan te pas komen.

Voorts verdedigde Pidcock dan weer zijn keuze om wel deel te nemen aan het WK gravel. Dit kampioenschap stond amper een dag na de Ronde van Lombardije op het programma. Pidcock zette beide wielerevenementen op zijn kalender: een onconventionele combinatie. Hij deed ook in beide wedstrijden even goed en werd telkens zesde.

'Grote Twee' in plaats van 'Grote Drie'

Graag zouden we hem ook in het veldrijden weer zien strijden tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Behoudens een totale ommekeer van de plannen zit dat er dit seizoen totaal niet aan te komen. De veldritfans zullen zich later dit seizoen tevreden moeten stellen met de 'Grote Twee'.