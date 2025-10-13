"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel

Remco Evenepoel werd in 2019 prof bij Soudal Quick-Step en sloeg zo de beloften over. Yves Lampaert herinnert zich nog een van zijn eerste koersen met de onzekere en piepjonge Evenepoel.

Bij zijn debuut bij de profs maakte Remco Evenepoel meteen indruk in de Ronde van San Juan. Hij werd derde in de tijdrit en negende in het eindklassement, Evenepoel won ook meteen het jongerenklassement.

In juni 2019 reed Evenepoel de Ronde van Noorwegen, maar dat was geen groot succes. "In de eerste ritten hadden we als ploeg niets aan Remco gehad", zegt Yves Lampaert bij Sporza Daily.

Geen vertrouwen bij Evenepoel in eerste koersen

"Hij hing voortdurend achteraan het peloton. In de bus hebben Tim Declercq en ik hem echt onder zijn voeten gegeven. We zeiden: 'Wat is dat met je? Je moet koersen zoals bij de junioren.'"

Volgens Lampaert had Evenepoel nog geen vertrouwen in zichzelf, tot hij mee schoof in een vlucht. Evenepoel maakte het het peloton bijzonder moeilijk en alles moet uit de kast gehaald worden om hem terug te halen. "Niet normaal."





"Vanaf toen is hij ontbolsterd", stelt Lampaert. "Hij kreeg de smaak te pakken en won de ene koers na de andere. Dat heeft hij wel meegekregen in onze ploeg: aanvallend koersen." Zo won Evenepoel in augustus 2019 onder meer de Clasica San Sebastian.