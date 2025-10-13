"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel

"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel werd in 2019 prof bij Soudal Quick-Step en sloeg zo de beloften over. Yves Lampaert herinnert zich nog een van zijn eerste koersen met de onzekere en piepjonge Evenepoel.

Bij zijn debuut bij de profs maakte Remco Evenepoel meteen indruk in de Ronde van San Juan. Hij werd derde in de tijdrit en negende in het eindklassement, Evenepoel won ook meteen het jongerenklassement. 

In juni 2019 reed Evenepoel de Ronde van Noorwegen, maar dat was geen groot succes. "In de eerste ritten hadden we als ploeg niets aan Remco gehad", zegt Yves Lampaert bij Sporza Daily. 

Geen vertrouwen bij Evenepoel in eerste koersen 

"Hij hing voortdurend achteraan het peloton. In de bus hebben Tim Declercq en ik hem echt onder zijn voeten gegeven. We zeiden: 'Wat is dat met je? Je moet koersen zoals bij de junioren.'"

Volgens Lampaert had Evenepoel nog geen vertrouwen in zichzelf, tot hij mee schoof in een vlucht. Evenepoel maakte het het peloton bijzonder moeilijk en alles moet uit de kast gehaald worden om hem terug te halen. "Niet normaal."

"Vanaf toen is hij ontbolsterd", stelt Lampaert. "Hij kreeg de smaak te pakken en won de ene koers na de andere. Dat heeft hij wel meegekregen in onze ploeg: aanvallend koersen." Zo won Evenepoel in augustus 2019 onder meer de Clasica San Sebastian. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Yves Lampaert
Remco Evenepoel

Meer nieuws

De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

13:30
Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

12:30
Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

13:00
🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

12:00
Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

11:00
Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

10:00
Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

19:00
Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

09:00
1
Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

18:30
"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

08:30
Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

08:00
Wout van Aert zal dit ook enorm graag zien: meesterknecht van weleer bevestigt opnieuw en lijkt helemaal terug

Wout van Aert zal dit ook enorm graag zien: meesterknecht van weleer bevestigt opnieuw en lijkt helemaal terug

07:00
Na commotie nu afgesloten hoofdstuk in Nederlandse wielrennen? Excuses overgemaakt, complottheorieën ontkend

Na commotie nu afgesloten hoofdstuk in Nederlandse wielrennen? Excuses overgemaakt, complottheorieën ontkend

21:30
Worden Van Aert en Van der Poel door nog andere topper vergezeld? Antwoord lijkt nu echt wel definitief

Worden Van Aert en Van der Poel door nog andere topper vergezeld? Antwoord lijkt nu echt wel definitief

20:30
Mathieu in de USA: weer heel wat foto's gelost en Van der Poel reageert zelf: "Het beste gezelschap" Naast de fiets

Mathieu in de USA: weer heel wat foto's gelost en Van der Poel reageert zelf: "Het beste gezelschap"

20:00
Bruyneel weet het stilaan ook niet meer en is zelfs niet zeker of Evenepoel wel de beste is achter Pogacar

Bruyneel weet het stilaan ook niet meer en is zelfs niet zeker of Evenepoel wel de beste is achter Pogacar

16:30
Wie kan de hegemonie van Van der Poel en Pogacar doorbreken, is dat nog Evenepoel? Deze meningen doen de ronde

Wie kan de hegemonie van Van der Poel en Pogacar doorbreken, is dat nog Evenepoel? Deze meningen doen de ronde

16:00
Weer een renner die meer lijdt dan men denkt: Florian Vermeersch heeft het na WK-zege over zware beenbreuk

Weer een renner die meer lijdt dan men denkt: Florian Vermeersch heeft het na WK-zege over zware beenbreuk

18:00
Michael Boogerd vindt dat ook Evenepoel de koers saai kan maken: "De enige is Mathieu van der Poel"

Michael Boogerd vindt dat ook Evenepoel de koers saai kan maken: "De enige is Mathieu van der Poel"

15:09
Twee ferme Belgische overwinningen: Van der Poel kent zijn opvolger en België heeft nieuwe wereldkampioen

Twee ferme Belgische overwinningen: Van der Poel kent zijn opvolger en België heeft nieuwe wereldkampioen

17:00
Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

12/10
Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

12/10
🎥 Visma-Lease a Bike laat moment zien waarop Jonas Vingegaard echt wel geïrriteerd was: "Het is klote"

🎥 Visma-Lease a Bike laat moment zien waarop Jonas Vingegaard echt wel geïrriteerd was: "Het is klote"

14:00
José De Cauwer noemt Wout van Aert als één van de belangrijkste redenen om uit te kijken naar 2026

José De Cauwer noemt Wout van Aert als één van de belangrijkste redenen om uit te kijken naar 2026

12/10
Lijstjesspecialist zet de puntjes op de i: Van Aert heeft in laatste twee jaar gedaan wat niemand anders kon

Lijstjesspecialist zet de puntjes op de i: Van Aert heeft in laatste twee jaar gedaan wat niemand anders kon

12/10
Weer iemand Kop van Jut in Nederland, kwam er geld aan te pas? "Dom, maar uitgemaakt worden is schandalig"

Weer iemand Kop van Jut in Nederland, kwam er geld aan te pas? "Dom, maar uitgemaakt worden is schandalig"

12/10
Wat fantastisch! Stig Broeckx en zijn vriendin kondigen op heel originele manier heuglijk nieuws aan Naast de fiets

Wat fantastisch! Stig Broeckx en zijn vriendin kondigen op heel originele manier heuglijk nieuws aan

12/10
Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

12/10
De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

12/10
Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

12/10
Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

12/10
"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

12/10
Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

11/10
🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

11/10
CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

11/10
🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht Naast de fiets

🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht

11/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Florian Vermeersch Shirin van Anrooij Yara Kastelijn Pieter Serry Gianni Vermeersch Matteo Trentin Vincent Kompany Dries de Pooter Patrick Evenepoel Thomas Pidcock Christophe Laporte Yves Lampaert Tim Wellens Lorena Wiebes

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved