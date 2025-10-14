🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Franse renner Paul Magnier heeft de eerste etappe van de Tour of Guangxi gewonnen. Daarmee behaalde hij zijn twintigste profzege en werd hij leider in het algemeen klassement van deze World Tour-koers.

Paul Magnier van Soudal Quick-Step, won de openingsrit van de Tour of Guangxi in Fangchenggang na een sprint over brede, rechte wegen. De rit bestond uit meerdere lokale rondes over een afstand van 148,8 kilometer. Twee ontsnappingen bepaalden het koersverloop, maar werden in de slotfase geneutraliseerd door de sprintersploegen, waaronder Soudal Quick-Step.

Warre Vangheluwe, die vorig jaar een rit won in Guangxi, reed actief op kop van het peloton en hielp bij het terughalen van de vluchters. In de laatste twintig kilometer werden ook de laatste aanvallers ingerekend. Kort voor de finish zorgde een valpartij voor een breuk in het peloton, waardoor slechts een beperkt aantal renners kon meestrijden om de overwinning.

Magnier leidt in drie klassementen

Magnier kreeg in de finale steun van ploeggenoot Dries Van Gestel, die hem in ideale positie bracht op 150 meter van de meet. De 21-jarige renner uit Grenoble maakte het af en boekte zijn derde opeenvolgende ritzege, na eerdere successen in de Okolo Slovenska en de Cro Race.

“Het was voor het eerst in mijn carrière dat ik sprintte op zulke rechte en brede wegen, en ik moet zeggen dat ik in de laatste kilometers wat nerveus was, omdat ik niet wist of ik ruimte zou vinden”, vertelt Magnier in een officiële mededeling van Quick-Step aan onze redactie. “Maar mijn ploegmaats deden uitstekend werk en in de laatste 200 meter voelde ik me nog sterk en fris, dus haalde ik de finish.”

Valpartij

Met deze overwinning leidt Magnier niet alleen het algemeen klassement, maar ook het punten- en jongerenklassement. “Ik ben blij dat ik mijn vijftiende overwinning van het seizoen kan vieren en opnieuw een zege kan boeken voor de Wolfpack”, aldus Magnier.

De etappe werd echter ook ontsierd door een stevige valpartij. Nieuws over slachtoffers is er voorlopig nog niet. De beelden kan je hieronder bekijken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour of Guangxi

Meer nieuws

📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

16:00
Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

14:00
Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

15:00
📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

13:30
OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

13:00
Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

12:30
📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

12:00
Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

10:00
"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen

"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen

09:00
Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

08:30
Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

08:00
OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

07:30
📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

07:00
Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

21:30
"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

20:30
Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

20:00
"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

19:00
Redder in nood? Uijtdebroeks heeft uitstekend nieuws voor zijn nieuwe ploeg Movistar

Redder in nood? Uijtdebroeks heeft uitstekend nieuws voor zijn nieuwe ploeg Movistar

18:30
Verklaring voor gelaten indruk: Pogacar verzweeg blessure tijdens de Tour

Verklaring voor gelaten indruk: Pogacar verzweeg blessure tijdens de Tour

17:30
Meer dan tien miljoen euro: Tadej Pogacar verdiende stevig aan zijn topjaar 2025

Meer dan tien miljoen euro: Tadej Pogacar verdiende stevig aan zijn topjaar 2025

17:00
"Veel analisten kramen onzin uit": Bakelants over zijn deelname aan WK gravel

"Veel analisten kramen onzin uit": Bakelants over zijn deelname aan WK gravel

16:30
Geen vakantie voor Evenepoel: de plicht roept al bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Geen vakantie voor Evenepoel: de plicht roept al bij Red Bull-BORA-hansgrohe

13/10
Wordt veldrijden olympisch? Belgische UCI-topman zegt wanneer knoop wordt doorgehakt

Wordt veldrijden olympisch? Belgische UCI-topman zegt wanneer knoop wordt doorgehakt

13/10
"Zo leerde ik hem kennen:" Serry wist meteen hoe laat het was met Evenepoel

"Zo leerde ik hem kennen:" Serry wist meteen hoe laat het was met Evenepoel

13/10
De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

13/10
Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

13/10
Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

13/10
🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

13/10
Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

13/10
Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

13/10
Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

13/10
1
"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

13/10
Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

13/10
"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel

"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel

13/10
Wout van Aert zal dit ook enorm graag zien: meesterknecht van weleer bevestigt opnieuw en lijkt helemaal terug

Wout van Aert zal dit ook enorm graag zien: meesterknecht van weleer bevestigt opnieuw en lijkt helemaal terug

13/10
Na commotie nu afgesloten hoofdstuk in Nederlandse wielrennen? Excuses overgemaakt, complottheorieën ontkend

Na commotie nu afgesloten hoofdstuk in Nederlandse wielrennen? Excuses overgemaakt, complottheorieën ontkend

12/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Florian Vermeersch Yara Kastelijn Cian Uijtdebroeks Greg Van Avermaet Jonas Vingegaard Rasmussen Johan Bruyneel Tim Merlier Thomas Pidcock Jose De Cauwer Shirin van Anrooij Michael Morkov Christensen Yves Lampaert Jarrad Drizners Roxane Knetemann Eddy Merckx Laurens Ten Dam

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved