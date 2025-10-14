🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

De Franse renner Paul Magnier heeft de eerste etappe van de Tour of Guangxi gewonnen. Daarmee behaalde hij zijn twintigste profzege en werd hij leider in het algemeen klassement van deze World Tour-koers.

Paul Magnier van Soudal Quick-Step, won de openingsrit van de Tour of Guangxi in Fangchenggang na een sprint over brede, rechte wegen. De rit bestond uit meerdere lokale rondes over een afstand van 148,8 kilometer. Twee ontsnappingen bepaalden het koersverloop, maar werden in de slotfase geneutraliseerd door de sprintersploegen, waaronder Soudal Quick-Step.

Warre Vangheluwe, die vorig jaar een rit won in Guangxi, reed actief op kop van het peloton en hielp bij het terughalen van de vluchters. In de laatste twintig kilometer werden ook de laatste aanvallers ingerekend. Kort voor de finish zorgde een valpartij voor een breuk in het peloton, waardoor slechts een beperkt aantal renners kon meestrijden om de overwinning.

Magnier leidt in drie klassementen

Magnier kreeg in de finale steun van ploeggenoot Dries Van Gestel, die hem in ideale positie bracht op 150 meter van de meet. De 21-jarige renner uit Grenoble maakte het af en boekte zijn derde opeenvolgende ritzege, na eerdere successen in de Okolo Slovenska en de Cro Race.

“Het was voor het eerst in mijn carrière dat ik sprintte op zulke rechte en brede wegen, en ik moet zeggen dat ik in de laatste kilometers wat nerveus was, omdat ik niet wist of ik ruimte zou vinden”, vertelt Magnier in een officiële mededeling van Quick-Step aan onze redactie. “Maar mijn ploegmaats deden uitstekend werk en in de laatste 200 meter voelde ik me nog sterk en fris, dus haalde ik de finish.”

Valpartij

Met deze overwinning leidt Magnier niet alleen het algemeen klassement, maar ook het punten- en jongerenklassement. “Ik ben blij dat ik mijn vijftiende overwinning van het seizoen kan vieren en opnieuw een zege kan boeken voor de Wolfpack”, aldus Magnier.

De etappe werd echter ook ontsierd door een stevige valpartij. Nieuws over slachtoffers is er voorlopig nog niet. De beelden kan je hieronder bekijken.