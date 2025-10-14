📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby
Foto: © photonews

Om hun gedachten te verzetten hebben veel renners een uitlaatklep die niets met de koers te maken heeft. Lotte Kopecky geniet van de snelheid van motoren.

Mathieu van der Poel is in zijn vrije tijd een fervent golfer, zelfs de dag na Parijs-Roubaix stond de Nederlander al op het golfterrein. Eind september trok Van der Poel ook naar de Verenigde Staten voor de Ryder Cup. 

Enkele jaren geleden was niet golf de uitlaatklep van Mathieu van der Poel, maar wel (cross)motoren. Die motoren heeft Van der Poel wel allemaal verkocht, wellicht omdat het te gevaarlijk was en het risico op blessures te groot. 

Kopecky ambassadeur van BMW Motorrad

Voor Lotte Kopecky zijn motoren wel een uitlaadklep. De tweevoudige wereldkampioene op de weg werd onlangs als 'Friend of the Brand' aangekondigd bij BMW Motorrad, de motordivisie van het Duitse merk. 

"Om deze unieke collab te vieren overhandigden we haar de BMW R 12 nineT. Een model dat ze zelf koos omwille van de heritage look in een dynamische motor. Met deze samenwerking wordt Lotte Kopecky een volwaardige ambassadeur van het merk", klinkt het op de website van BMW Motorrad. 

De liefde voor motoren werd Kopecky met de paplepel meegegeven. "Dankzij haar vader werd Lotte Kopecky vanaf jonge leeftijd ondergedompeld in de wereld van motoren." 

