📷 Adrie van der Poel blij met nieuwe "verslaving" van zoon Mathieu: "Een nachtzorg minder voor ons"

Mathieu van der Poel geniet momenteel nog stevig van zijn vakantie. En zijn nieuwe hobby speelt daar een belangrijke rol in.

Mathieu van der Poel kende een heel goed seizoen met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg. Na het WK in Glasgow trok Van der Poel nog naar Parijs voor het Olympisch testevenement, maar qua motivatie ontbrak het toch.

Van der Poel had nood aan rust, ook al reed hij zondag nog een criterium in Madrid. Maar Van der Poel heeft toch nog altijd nood aan afleiding voor hij aan zijn voorbereiding op het veldritseizoen begint. En dat is vooral golf.

Motoren verkocht

De laatste tijd slaat Van der Poel heel wat balletjes. "Verslaafd aan het spelletje", schreef hij bij enkele foto's op zijn sociale media. Vader Adrie van der Poel vindt het allemaal prima.

"Zijn motoren heeft hij verkocht", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik heb het al tegen Corinne gezegd (zijn vrouw en moeder van Mathieu, nvdr.): Laat maar golfen, jong. Weer aan nachtzorg minder voor ons", zegt Adrie nog.