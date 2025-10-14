Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

Wielrenster Urska Zigart heeft in een interview toelichting gegeven bij haar persoonlijke toekomstplannen en de relatie met Tadej Pogacar. Hoewel ze nog actief is in het peloton, kijkt ze samen met haar partner uit naar een gezinsleven op termijn.

Urska Zigart, de verloofde van Tadej Pogacar, bevestigt dat ze voorlopig nog niet denkt aan stoppen moet koersen om een gezin te stichten. “Da’s iets voor later”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Nu geniet ik er nog steeds van, ik maak nog vooruitgang en wil dit graag nog een paar jaar blijven doen.”

Gezinsuitbreiding

Ze voegt toe dat Pogacar vermoedelijk langer zal doorgaan, maar dat ze beiden uitkijken naar gezinsuitbreiding. “We kijken er allebei naar uit om ooit een gezin te stichten.”

Op de vraag of ze soms overweegt het wielrennen op te geven, reageert Zigart met een kwinkslag: “Ikzelf soms! Vooral als ik geen goeie benen heb in de koers. Dan denk ik: mijn god, ik zou bij Tadej kunnen supporteren aan de finish, een koffietje drinken en van het leven genieten.” Toch keert dat gevoel snel. “Ik mis mijn fiets altijd snel.”

Trouwplannen blijven voorlopig uitgesteld

Vier jaar geleden vroeg Pogacar haar ten huwelijk, maar een concrete datum is er nog niet. “Op dit moment leven we van dag tot dag en alles vergt zoveel planning dat een trouwdag er voorlopig gewoon niet bij past.”





Ze erkent dat de vertraging deels aan haar ligt. “Eerlijk? Het is wellicht mijn schuld dat het zo lang duurt, want als die trouwdag er komt, wil ik dat alles goed gepland is.” Zigart ontkent dat ze overdreven perfectionistisch is en een bridezilla zou zijn.

“Echt niet! Maar we zijn al zo vaak weg van onze familie, dan wil ik dat het een topdag wordt voor iedereen die we graag zien. Tadej? Die zou morgen kunnen trouwen. Feestje plannen en klaar. Maar zo zal het niet gebeuren. Zo’n speciale dag verdient wel wat meer effort.”