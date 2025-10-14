Is dat wel realistisch? Jonathan Milan doet Lidl-Trek opkijken met doelstellingen voor 2026

Is dat wel realistisch? Jonathan Milan doet Lidl-Trek opkijken met doelstellingen voor 2026

Jonathan Milan, sprinter van Lidl-Trek, heeft tijdens het Festival dello Sport in Trento zijn ambities voor het seizoen 2026 toegelicht. De Italiaan mikt op ritwinst in zowel de Giro, Tour als Vuelta binnen één kalenderjaar, en wil zich daarnaast ook toeleggen op Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

De 25-jarige Milan heeft zich de afgelopen drie seizoenen ontwikkeld tot een van de meest succesvolle sprinters in het peloton. Sinds zijn eerste profzeges in de CRO Race verzamelde hij 25 overwinningen, waarvan negen in 2025.

Dit jaar won hij twee ritten in de Tour de France en veroverde hij de groene trui. “Het winnen van die trui was echt een droom, en het lukte”, klonk het. “Maar ik heb echt geleden in de etappe naar Lourdes.”

Uitgebreide doelen

Voor 2026 wil Milan zijn doelen verder uitbreiden. Naast zijn focus op de klassiekers, wil hij een unieke prestatie neerzetten: ritwinst in alle drie de grote rondes binnen één seizoen. “Het is heel veel gevraagd, maar het is een droom van me”, gaf hij toe. “Zelfs één keer in mijn loopbaan zou al een enorme prestatie zijn, maar alles in een jaar zou het ultieme doel zijn.”

Milan richt zich ook op twee van de vijf wielermonumenten. Milaan-Sanremo blijft een droom, al erkent hij dat het parcours hem niet volledig ligt. “Ik zou heel graag Milaan-Sanremo willen winnen, al denk ik niet dat het gaat lukken, zolang de Cipressa-klim in het parcours blijft”, aldus Milan. Voor Parijs-Roubaix ziet hij meer perspectief. “Dit jaar ben ik voor het eerst gefinisht, maar op een dag wil ik de beste zijn.”

Drieluik blijft triggeren

Met zijn prestaties in de Giro d’Italia – vier ritoverwinningen en tweemaal de puntentrui in 2023 en 2024 – en zijn recente Toursuccessen, ontbreekt enkel nog een rit in de Vuelta op zijn palmares. Toch mikt hij op het unieke drieluik in één jaar. “Het is een droom, maar ik weet dat het veel vraagt. Toch wil ik het proberen”, besluit hij.

Jonathan Milan

