Millimetersprint, maar Belgische overwinning in Sluitingsprijs: "Was zeker van mijn stuk"

In de slotwedstrijd van het Belgische wielerseizoen, de 90e editie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, heeft Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) zich verzekerd van de overwinning na een uiterst nipte sprint. De Bondt haalde het na 158 kilometer koers.

De Bondt won de wedstrijd in een millimetersprint tegen Kobe Vanoverschelde (Decock) en Coen Vermeltfoort (VolkerWessels). De omvangrijke groep bereikte gezamenlijk de finish, waardoor de wedstrijdjury genoodzaakt was de aankomstfoto uitvoerig te analyseren.

Finishfoto

Ondanks de onzekerheid bij de officiële bevestiging, verklaarde De Bondt dat hij de winnaar was. “Ik maakte het zegegebaar, maar het duurde wel een hele poos voordat er zekerheid kwam omtrent mijn overwinning.”

De Bondt gaf aan dat hij vertrouwen had in de uitkomst. “Ik was vrij zeker van mijn stuk.” De drie koplopers werden in de slotmeters nog ingerekend door het peloton. “De drie mannen die voorop reden, pokerden teveel, waardoor we hen nog konden inrekenen in de laatste meters”, aldus De Bondt.

Seizoensafsluiter zonder UCI-zege

De overwinning in Putte-Kapellen betekende voor De Bondt een symbolische afsluiting van zijn seizoen. Hoewel hij geen grote UCI-zege kon boeken, blikte hij terug op meerdere degelijke prestaties. “Het is jammer dat ik geen grote UCI-zege heb kunnen behalen dit seizoen, maar ik boekte wel een pak mooie resultaten”, verklaarde hij.

De Bondt, 34 jaar oud, benadrukte dat het seizoen ondanks gemiste kansen toch positief werd afgesloten. “Het was misschien een seizoen van net niet, maar we sluiten het wel af met een zege”, besloot hij.

De Sluitingsprijs Putte-Kapellen geldt traditioneel als de laatste Belgische profkoers van het jaar. De Bondt wist zich in deze editie te onderscheiden door in de slotmeters met een krachtige jump zijn voorwiel net voor dat van Vanoverschelde te positioneren.