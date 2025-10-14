Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

Tijdens de eerste etappe van de Tour of Guangxi zijn Niklas Behrens en Daniel McLay van Team Visma Lease a Bike ten val gekomen. De ploeg bevestigt dat de fysieke schade beperkt lijkt en beide renners in orde zijn.

De openingsrit van de Tour of Guangxi, verreden over 149 kilometer in Fangchenggang, kende een actieve betrokkenheid van Team Visma Lease a Bike. Op de oplopende stroken van het lokale circuit probeerde Niklas Behrens zich los te maken van het peloton. Kort daarna koos Attila Valter, samen met Mathis Le Berre, de aanval met nog 95 kilometer te gaan.

Het tweetal kreeg weinig ruimte van het peloton en werd met nog twintig kilometer te gaan teruggehaald. De rit eindigde in een massasprint, waarin Paul Magnier van Soudal Quick-Step als eerste over de streep kwam.

Valpartij in sprintfase

In de slotkilometers van de etappe kwam het tot een valpartij waarbij twee renners van Team Visma Lease a Bike betrokken waren. Zowel Niklas Behrens als Daniel McLay gingen tegen de grond tijdens de sprint.

“In de sprint probeerden we het met Niklas Behrens en Dan McLay, maar helaas kwamen ze beiden ten val. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen en zijn ze allebei”, klonk het na afloop bij ploegleider Jesper Morkov in een officiële mededeling aan onze redactie.

Morkov benadrukte dat de ploeg vooraf rekening hield met een sprintafloop. “We wisten dat de kans groot was dat het vandaag een massasprint zou worden”, verklaarde hij. “Toen Attila de aanval koos, werd al snel duidelijk dat er ploegen waren die hun ogen hadden gericht op de massasprint.”