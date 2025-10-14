Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

Na afloop van Parijs-Tours sloot Brent Van Moer zijn seizoen af en neemt hij afscheid van Lotto Cycling Team. De renner, die sinds 2017 verbonden was aan de ploeg, maakt vanaf januari 2026 de overstap naar Q36.5 Pro Cycling.

Van Moer begon zijn carrière bij Lotto in de opleidingsploeg en tekende in 2019 zijn eerste profcontract. Hij blikt terug op zijn tijd bij de ploeg. “Natuurlijk zijn het bijzondere dagen voor mij. In 2017 sloot ik als jonge renner aan bij Lotto. De eerste twee seizoenen was dat nog bij de opleidingsploeg”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Zijn vertrek is volgens Van Moer niet ingegeven door onvrede, maar door de behoefte aan vernieuwing. “Ik houd enkel mooie herinneringen over aan de voorbije campagnes. Waarom ik dan vertrek? Ik had het gevoel dat ik op een dood spoor geraakte.”

Van Moer wil nieuwe lucht opsnuiven

“De voorbije twee jaren waren zeker niet slecht, maar ik vreesde vast te roesten in een stramien. Stagnatie is het laatste wat een renner wil op mijn leeftijd. Mijn vertrek heeft niets te maken met onvrede, maar enkel met het zoeken naar nieuwe lucht, nieuwe doelen”, gaat Van Moer verder.

De overstap naar Q36.5 Pro Cycling wordt eind oktober ingeleid met de eerste ploegactiviteiten. “Kledij passen en formaliteiten in orde brengen, je kent dat. Q36.5 Pro Cycling is een Zwitserse ploeg, maar heeft een basis in het Nederlandse Breda. Een verre verplaatsing is dus niet aan de orde.”

Uitgestelde huwelijksreis

Voorafgaand aan het nieuwe seizoen neemt Van Moer tijd voor een persoonlijke mijlpaal. “Daarna vertrek ik op vakantie naar Thailand. Het is een uitgestelde huwelijksreis. Vorig jaar trad ik in het huwelijk met Nette. Ik meldde jullie toen dat ze al enkele keren weduwe was geweest. Reizen zat er toen niet in, nu wel.”