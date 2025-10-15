'Alpecin-Deceuninck trekt aan de mouw van Belgische sprinter'

Door de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty kunnen heel wat renners vertrekken. Alpecin-Deceuninck toont interesse in een Belgische sprinter.

Alpecin-Deceuninck ziet zijn tweede naamsponsor Deceuninck een stap terug doen, waardoor het budget onder druk staat. De ploeg van de broers Roodhooft heeft nog maar 18 renners onder contract staan voor 2026.

Volgens HLN zouden de broers Roodhooft wel interesse tonen in Gerben Thijssen. De Belgische sprinter staat nog onder contract tot eind 2027 bij Intermarché-Wanty, maar zou kunnen vertrekken door de fusie.

Thijssen naar Alpecin-Deceuninck?

Alpecin-Deceuninck zou echter niet de enige ploeg zijn die geïnteresseerd is, het valt dus nog af te wachten of de broers Roodhooft hem kunnen binnenhalen. Na Jasper Philipsen kan hij de tweede sprinter van de ploeg worden.

Bij Alpecin-Deceuninck vertrekken in het tussenseizoen bijzonder veel renners. Gianni Vermeersch, Quinten Hermans, Timo Kielich, Xandro Meurisse, Robbe Ghys en Fabio Van den Bossche trekken allemaal de deur achter zich dicht.

Met een tweede sprinter zoals Alpecin-Deceuninck naast Van der Poel en Philipsen nog een extra optie hebben op overwinningen. Al moet zijn contract bij Intermarché-Wanty dan wel nog ontbonden worden.