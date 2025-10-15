"Brengt geen bal op": Herygers heeft opvallend advies voor revaliderende Iserbyt

Het veldritseizoen komt deze week echt op gang met drie crossen in België. Eli Iserbyt komt nog niet in actie, hij is nog aan het revalideren.

Met Ardooie (donderdag), Essen (zaterdag) en Ruddervoorde (zondag) worden er deze week drie crossen gereden in België. Ruddervoorde is ook de eerste manche van de Superprestige, het eerste klassement dat van start gaat.

Eli Iserbyt zal die start missen, hij is nog aan het revalideren van ingrepen aan zijn liesslagader. Iserbyt hoopt na 11 november in competitie te komen, de eerste manche van de Wereldbeker op 23 november wil hij zeker halen.

Herygers wil Iserbyt zo snel mogelijk zien crossen

Iserbyt is nu vooral aan het trainen om opnieuw op niveau zijn comeback te kunnen maken. Paul Herygers raadt Iserbyt echter aan om, als hij groen licht krijgt van de dokters, zo snel mogelijk opnieuw te crossen.

"Training brengt geen bal op", zegt Herygers bij WielerFlits. Volgens Herygers moet Iserbyt de kans krijgen om rustig te herbeginnen en niet meteen te moeten strijden voor de overwinning. En daar zal hij niet op afgerekend worden.

De Superprestige en de X2O Trofee zal Iserbyt alvast zeker moeten laten schieten. In Wereldbeker wil hij dus wel presteren, twee seizoenen geleden was Iserbyt nog eindwinnaar. Vorig seizoen werd hij vijfde.