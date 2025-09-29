Eli Iserbyt moet zijn comeback uitstellen: "Dat is nu het doel"

Zaterdag gaat het Belgische veldritseizoen van start in Meulebeke. Dat zal zonder Eli Iserbyt zijn, hij staat nog even aan de kant na meerdere operaties aan zijn liesslagader.

In februari ging Eli Iserbyt een eerste keer onder het mes, in mei moest hij nog twee operaties ondergaan aan zijn liesslagader. Iserbyt is nog volop aan het revalideren, zijn eerste wedstrijd laat nog even op zich wachten.

Iserbyt mikte op een rentree eind oktober of begin november, maar dat is niet haalbaar. "Ik hoop erna, op 11 november, in competitie te komen, maar dat zal moeilijk zijn", zegt Iserbyt bij Het Nieuwsblad.

Het Europees kampioenschap op 9 november moet Iserbyt dus zeker missen. "Ik zou graag het volledige wereldbekerklassement rijden met de eerste manche in Tábor (23 november). Dat is het doel."

Iserbyt moet twee klassementen laten schieten

Doordat Iserbyt pas laat aan het seizoen kan beginnen, zal de Wereldbeker het enige klassement zijn waar hij nog kan meedoen voor het eindklassement. De Superprestige en X2O Badkamers Trofee gaan al eerder van start.

Van de Superprestige zal Iserbyt al zeker de manches in Ruddervoorde (19 oktober) en Overijse (26 oktober) missen. De X2O Trofee gaat op 1 november van start met de Koppenbergcross, een dag later wordt de tweede manche in Lokeren gereden.