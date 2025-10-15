Geen ploegmaat van Evenepoel: Red Bull-BORA-hansgrohe ziet hardrijder naar concurrent vertrekken

Matteo Sobrero (28) zal volgend jaar geen ploegmaat zijn van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Italiaan heeft een contract getekend bij Lidl-Trek.

Volgende week wordt Remco Evenepoel in het Oostenrijkse Salzburg verwacht voor de teamdagen van Red Bull-BORA-hansgrohe. Evenepoel zal daar kennismaken met zijn nieuwe ploegmaats.

De Italiaan Matteo Sobrero zal daar niet bij zijn. Na twee jaar vertrekt Sobrero bij de Duitse ploeg, hij heeft voor drie jaar bij Lidl-Trek getekend. De Italiaanse clan van de ploeg breidt zo uit, met onder meer al Milan en Ciccone aan boord.

Lidl-Trek omschrijft Sobrero als "een renner met een breed scala aan kwaliteiten. Hij combineert zijn vermogen als tijdrijder met klimcapaciteiten. Dit maakt hem tot een gevaarlijke renner voor rittenkoersen van een week, maar ook een betrouwbare ploeggenoot voor de heuvelklassiekers."

“Ik kijk er echt naar uit om voor Lidl-Trek te koersen", zegt Sobrero zelf. "Van buitenaf lijkt er een goede teamsfeer te zijn. De renners zetten zich hier ook echt voor in en daar was ik ook echt naar op zoek.”

"Ik zal bij mijn nieuwe ploeg veel landgenoten tegenkomen. Dat is iets om zeer enthousiast van te worden. Lidl-Trek is een van de beste ploegen ter wereld en ik kijk ernaar uit om me de komende jaren verder te ontwikkelen."