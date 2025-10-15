"Niet mijn keuze": Lidl-Trek stuurde Mattias Skjelmose met blessure naar China

In China wordt deze week de Ronde van Guangxi afgewerkt. De Deen Mattias Skjelmose kampt met een blessure, maar Lidl-Trek liet hem toch overvliegen.

Net als Cian Uijtdebroeks stond Mattias Skjelmose zaterdag nog aan de start van de Ronde van Lombardije om daarna de oversteek te maken naar China. Skjelmose haalde de finish echter niet in Lombardije.

"Vrij vroeg in de koers ging mijn rughernia weer opspelen, en ik moest afstappen", zegt hij bij Cyclingnews. "Het was jammer, omdat ik heel erg uitkeek naar Lombardije. Het was mijn laatste grote doel, maar het lichaam zei nee."

Skjelmose over blessure in Ronde van Guangxi

Toch liet Lidl-Trek Skjelmose dus naar China vliegen, bij de Deen is er veel onzekerheid of hij ook daar zal kunnen uitrijden. "Ik weet het niet, mijn rug is nog steeds flink fucked, dus we zullen zien wat ik kan."

Maar waarom staat Skjelmose met een blessure aan de start? "Ik kan het niet vertellen, het was niet mijn keuze. Het team zei dat ik hier moest zijn, en in normale omstandigheden zou het een kans zijn om een WorldTour-wedstrijd te winnen, en dat is altijd mooi."

"Ik denk dat het heel ambitieus zou zijn om te zeggen dat ik hier voor het klassement ga nu mijn rug het heeft begeven, maar we zullen het natuurlijk proberen." In de eerste etappe verloor Skjelmose alvast geen tijd.