Onvermijdelijk: het doek valt voor WorldTour-ploeg met enkele Belgen

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar Arkéa-B&B Hotels verdwijnt na dit jaar uit het peloton. De Franse ploeg vond geen nieuwe hoofdsponsors meer.

Al sinds de Tour de France is het duidelijk dat de toekomst van Arkéa-B&B Hotels erg onzeker was. De Franse ploeg zag zijn beide hoofdsponsors afhaken en moest op zoek naar maar liefst 25 miljoen euro.

Teammanager Emmanuel Hubert had tot 15 oktober om nieuwe sponsors te vinden en een licentie aan te vragen voor volgend jaar. Dat zou sowieso niet in de WorldTour zijn, want in de cyclus van 2023 tot 2025 staat de ploeg pas 21ste.

Arkéa-B&B Hotels stopt

Die deadline heeft Hubert niet gehaald, schrijft L'Equipe. "Het einde zat er al aan te komen en Emmanuel Hubert heeft dit woensdagochtend bevestigd via een bericht aan zijn medewerkers."

"De teammanager heeft aangegeven dat hij er niet in is geslaagd om voor de deadline van 15 oktober nieuwe geldschieters te vinden voor volgend seizoen. De ploeg kan zo niet voldoen aan de voorwaarden van de UCI."

Jenthe Biermans, Amaury Capiot en Lotte Claes reden dit jaar bij Arkéa-B&B Hotels. Biermans trekt naar Cofidis, Capiot naar Jayco-AlUla. Lotte Claes heeft nog geen onderdak gevonden voor 2026.