OFFICIEEL Belgisch renner trekt naar Jayco AlUla

De Australische wielerformatie Team Jayco AlUla heeft de ervaren Amaury Capiot aangetrokken met een contract van twee seizoenen. Met deze transfer zet het team een volgende stap in de uitbouw van zijn klassieke kern richting 2026.

Capiot (32) beschikt over meer dan tien jaar ervaring in het professionele peloton. Zijn sprintcapaciteiten en koersinzicht maken hem tot een waardevolle pion in de eendagswedstrijden, met name in Vlaanderen.

Eendagskoersen

Volgens Brent Copeland, algemeen directeur van GreenEDGE Cycling, was het aantrekken van een renner met een dergelijk profiel een bewuste keuze. “Ervaring en kennis zijn essentieel voor de zware eendagskoersen, dus iemand als Amaury toevoegen aan de ploeg naast onze jongere renners is logisch en we zijn blij hem te verwelkomen in het team”, klinkt het in een persbericht aan onze redactie.

De ploegleiding benadrukt dat Capiot niet enkel als afmaker wordt ingezet, maar ook als mentor voor jong talent. Zijn palmares, met onder meer ritzeges in de Tour of Oman en Boucles de la Mayenne, onderstreept zijn competitieve waarde.

Capiot zelf kijkt uit naar zijn nieuwe rol binnen de Australische ploeg. “Mijn rol zal van wedstrijd tot wedstrijd veranderen, maar het hoofddoel blijft altijd hetzelfde: zoveel mogelijk koersen winnen met het team”. Hij voegt daaraan toe dat motivatie verder gaat dan individuele inzet: “Motivatie gaat niet alleen over hard werken; het gaat erom elkaar te versterken zodat we samen als eerste over de streep komen.”

Onze landgenoot zal in 2026 en 2027 uitkomen in de kleuren van Jayco AlUla. “We waren op zoek naar renners met ervaring, en met Amaury hebben we dat gevonden,” aldus Copeland. Met deze aanwinst hoopt Jayco AlUla niet alleen op sportieve successen, maar ook op een stabiele structuur waarin jongere renners kunnen groeien onder begeleiding van een doorgewinterde professional.