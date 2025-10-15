Supermens? Urska Zigart vertelt honderduit over de kleine kantjes van Tadej Pogacar

In een interview met Het Laatste Nieuws gaf Urska Zigart een inkijk in het dagelijkse leven met haar partner Tadej Pogacar. De Sloveense profrenster schetste een beeld van een topsporter met menselijke trekjes, ver verwijderd van het imago van een ongenaakbare superkampioen.

Volgens Zigart is Pogacar thuis vooral gewoon haar partner, niet de veelwinnaar die hij op de fiets is. “Voor mij is hij natuurlijk gewoon Tadej, mijn vriend”, klinkt het in de krant.

Ze voegde eraan toe dat het vreemd zou zijn om hem als wereldkampioen te beschouwen in de privésfeer. Een treffend voorbeeld illustreerde dat beeld. “Tadej is degene die thuis vergat de elektriciteitsrekening te betalen, waar ik ’m nog altijd mee plaag.”

Weinig aandacht voor records

Hoewel Pogacar een uitzonderlijk seizoen achter de rug heeft, ligt de focus thuis niet op prestaties of records. “We zijn niet echt bezig met records of het idee een legende te worden”, aldus Zigart. Ze gaf aan dat er mogelijk pas tijdens de vakantie ruimte komt om stil te staan bij het voorbije seizoen.

“Misschien, als we na het seizoen vakantie hebben, dat we zullen stilstaan bij hoe bijzonder het allemaal was”, zei ze, met een duidelijke kanttekening. “In de wereld van het wielrennen bedoel ik dan hé, want de wereld is groter dan de koers alleen.”





Pool, Scrabble en discipline

Op de vraag waarin Pogacar minder uitblinkt, noemde Zigart enkele concrete voorbeelden. “Ik klop hem élke keer in poolbiljart”, stelde ze. Ook op taalkundig vlak is er ruimte voor verbetering. “In Scrabble ben ik ook beter, al zegt hij dan dat het komt omdat we de Engelse versie spelen.” Volgens haar zou ze ook in de Sloveense versie winnen. “Talen zijn niet echt zijn sterkste kant”, gaf ze toe, al erkende ze dat hij in veel andere dingen wel uitblinkt.

Wat betreft discipline nuanceerde Zigart het beeld van een gedisciplineerde atleet. “Tadej heeft veel discipline, maar dan bij dingen die hij graag doet, zoals fietsen”, verklaarde ze. Bij minder geliefde taken, zoals administratieve verplichtingen of mediaverplichtingen, is dat anders.

“Zodra het iets is wat hij minder leuk vindt, zoals e-mails beantwoorden of iets met de media doen, dan verdwijnt die discipline nogal snel”, aldus Zigart. “Hij leeft volgens het principe: hoe minder je moét doen, hoe beter.”