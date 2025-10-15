Veldrijden boven wegwielrennen: Kuypers verklaart zijn keuze voor ploeg van Iserbyt en Vanthourenhout

Gerben Kuypers rijdt vanaf 1 januari voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. Hij kiest er zo voor om opnieuw volledig op het veldrijden te focussen.

De afgelopen twee seizoenen mocht Gerben Kuypers (25) zich ontdekken als wegwielrenner bij Intermarché-Wanty. Vorig seizoen verzamelde hij 28 koersdagen, dit jaar waren dat er zelfs 49.

Uitschieters of opvallende resultaten kon Kuypers niet neerzetten, maar dat had ook te maken met zijn rol. Bij Intermarché-Wanty reed Kuypers vooral in dienst van kopmannen zoals Biniam Girmay.

Dat vindt Kuypers wel jammer, want hij vindt dat hij meer zijn mars heeft. Hij hoopt dat zijn inspanningen hem wel sterker hebben gemaakt, waardoor hij er de vruchten van kan plukken in het veldrijden.

Kuypers kiest voor zekerheid bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw

Tot eind december blijft Kuypers nog bij Charles Liégeois Roastery, vanaf 1 januari rijdt hij voor twee jaar bij veldritploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. "Ik heb gekozen voor zekerheid", zegt Kuypers bij Het Nieuwsblad.

Op de weg is er door de fusie van Lotto en Intermarché minder plaats, ook andere kleine Belgische ploegen zitten in de problemen. "Ik ben blij dat ik de muizenissen van veel collega’s niet heb. Als jeugdrenner kwam ik al uit voor deze formatie. Ik zal me meteen op mijn gemak voelen."