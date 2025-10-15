Veldrijden boven wegwielrennen: Kuypers verklaart zijn keuze voor ploeg van Iserbyt en Vanthourenhout

Veldrijden boven wegwielrennen: Kuypers verklaart zijn keuze voor ploeg van Iserbyt en Vanthourenhout
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Gerben Kuypers rijdt vanaf 1 januari voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. Hij kiest er zo voor om opnieuw volledig op het veldrijden te focussen.

De afgelopen twee seizoenen mocht Gerben Kuypers (25) zich ontdekken als wegwielrenner bij Intermarché-Wanty. Vorig seizoen verzamelde hij 28 koersdagen, dit jaar waren dat er zelfs 49. 

Uitschieters of opvallende resultaten kon Kuypers niet neerzetten, maar dat had ook te maken met zijn rol. Bij Intermarché-Wanty reed Kuypers vooral in dienst van kopmannen zoals Biniam Girmay. 

Dat vindt Kuypers wel jammer, want hij vindt dat hij meer zijn mars heeft. Hij hoopt dat zijn inspanningen hem wel sterker hebben gemaakt, waardoor hij er de vruchten van kan plukken in het veldrijden. 

Kuypers kiest voor zekerheid bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw

Tot eind december blijft Kuypers nog bij Charles Liégeois Roastery, vanaf 1 januari rijdt hij voor twee jaar bij veldritploeg Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. "Ik heb gekozen voor zekerheid", zegt Kuypers bij Het Nieuwsblad. 

Op de weg is er door de fusie van Lotto en Intermarché minder plaats, ook andere kleine Belgische ploegen zitten in de problemen. "Ik ben blij dat ik de muizenissen van veel collega’s niet heb. Als jeugdrenner kwam ik al uit voor deze formatie. Ik zal me meteen op mijn gemak voelen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Gerben Kuypers

Meer nieuws

Onvermijdelijk: het doek valt voor WorldTour-ploeg met enkele Belgen

Onvermijdelijk: het doek valt voor WorldTour-ploeg met enkele Belgen

13:00
Mathieu van der Poel zorgt voor teleurstelling in Nederland: "Helaas"

Mathieu van der Poel zorgt voor teleurstelling in Nederland: "Helaas"

12:30
"Brengt geen bal op": Herygers heeft opvallend advies voor revaliderende Iserbyt

"Brengt geen bal op": Herygers heeft opvallend advies voor revaliderende Iserbyt

12:00
'Vertrek van Girmay kan zware gevolgen hebben voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

'Vertrek van Girmay kan zware gevolgen hebben voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

11:00
🎥 Extra motivatie voor Merlier? Magnier zorgt met nieuwe zege voor opvallend duel bij Soudal Quick-Step

🎥 Extra motivatie voor Merlier? Magnier zorgt met nieuwe zege voor opvallend duel bij Soudal Quick-Step

10:00
"Het is niet goed": Patrick Lefevere sukkelt met zijn gezondheid

"Het is niet goed": Patrick Lefevere sukkelt met zijn gezondheid

09:00
"Veel gelachen samen": gedwongen afscheid valt Thibau Nys zwaar

"Veel gelachen samen": gedwongen afscheid valt Thibau Nys zwaar

08:30
"Niet mijn keuze": Lidl-Trek stuurde Mattias Skjelmose met blessure naar China

"Niet mijn keuze": Lidl-Trek stuurde Mattias Skjelmose met blessure naar China

08:00
'Alpecin-Deceuninck trekt aan de mouw van Belgische sprinter'

'Alpecin-Deceuninck trekt aan de mouw van Belgische sprinter'

07:30
Supermens? Urska Zigart vertelt honderduit over de kleine kantjes van Tadej Pogacar

Supermens? Urska Zigart vertelt honderduit over de kleine kantjes van Tadej Pogacar

07:00
Is dat wel realistisch? Jonathan Milan doet Lidl-Trek opkijken met doelstellingen voor 2026

Is dat wel realistisch? Jonathan Milan doet Lidl-Trek opkijken met doelstellingen voor 2026

21:30
Wonderkind uit Frankrijk verrast en wil eerst liever Belgisch dan Frans monument winnen

Wonderkind uit Frankrijk verrast en wil eerst liever Belgisch dan Frans monument winnen

20:30
Demi Vollering trekt nog maar eens haar conclusies en blikt vooruit op volgend seizoen

Demi Vollering trekt nog maar eens haar conclusies en blikt vooruit op volgend seizoen

20:00
Amateur die Pogacar klopte zit met een probleem: "Ik voel me een beetje schuldig"

Amateur die Pogacar klopte zit met een probleem: "Ik voel me een beetje schuldig"

19:00
Opvallend gerucht over coaching van Remco Evenepoel doet de ronde

Opvallend gerucht over coaching van Remco Evenepoel doet de ronde

18:30
Tim Wellens bekent: voor de start van het WK Gravel had hij plannetje gesmeed met andere renner

Tim Wellens bekent: voor de start van het WK Gravel had hij plannetje gesmeed met andere renner

18:00
Millimetersprint, maar Belgische overwinning in Sluitingsprijs: "Was zeker van mijn stuk"

Millimetersprint, maar Belgische overwinning in Sluitingsprijs: "Was zeker van mijn stuk"

17:00
Jasper Stuyven onthult hoe ze bij Lidl-Trek reageerden op zijn vertrek naar Quick-Step

Jasper Stuyven onthult hoe ze bij Lidl-Trek reageerden op zijn vertrek naar Quick-Step

16:30
📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

16:00
Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

15:00
Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

14:00
📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

14/10
OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

14/10
Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

14/10
📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

14/10
🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

14/10
Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

14/10
"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen

"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen

14/10
Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

14/10
Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

14/10
OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

14/10
📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

14/10
Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

13/10
"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

13/10
Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

13/10
"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

13/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jasper Stuyven Tim Merlier Urska Zigart Florian Vermeersch Patrick Lefevere Mathieu Van Der Poel Jenthe Biermans Thomas Pidcock Amaury Capiot Michael Vanthourenhout Daniel McLay Pieter Serry Michael Morkov Christensen Geoffrey Bouchard Greg Van Avermaet Jarrad Drizners Cian Uijtdebroeks Tim Wellens

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved