'Vertrek van Girmay kan zware gevolgen hebben voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

De aanvraag voor de fusieploeg Lotto-Intermarché is ingediend bij de UCI, die nu zijn goedkeuring moet geven. Zelfs als het project groen licht krijgt, blijft het afwachten welke renenrs aan boord blijven.

Op 15 oktober lag de deadline om een licentiedossier in te dienen bij de UCI om de fusie te laten doorgaan. Dat is intussen gebeurd, de UCI moet nu groen licht geven. Op 18 oktober publiceert de UCI een lijst van de ploegen voor 2026.

Dan wordt duidelijk of Lotto-Intermarché ook effectief van de grond komt. Al sinds de Tour werken de twee ploegen aan een fusie, maar het heeft dus tot het allerlaatste moment geduurd om alles rond te krijgen.

Vertrekt Girmay bij Intermarché?

Als de fusieploeg er komt, is het ook de vraag welke renners er zullen blijven. Biniam Girmay kan rekenen op interesse van Premier Tech, of hij blijft heeft ook gevolgen voor de sponsoring van de fusieploeg.

Het loon van Girmay wordt volgens Het Nieuwsblad betaald door Intermarché Frankrijk, de Belgische tak zorgt voor de rest van de sponsoring. Als Girmay zou vertrekken, dan zou de Franse tak van Intermarché niet aan boord blijven.

En dat zou een stevige klap zijn voor de fusieploeg, dat nu al meer op een verstandshuwelijk lijkt dan echt een ambitieus project om te kunnen concurreren met topploegen zoals Lidl-Trek en Red Bull-BORA-hansgrohe.