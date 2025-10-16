📷 Daar is hij weer: vroege vogel Mathieu van der Poel laat van zich horen

Mathieu van der Poel zit opnieuw op de fiets. De Nederlander was donderdag vroeg uit de veren voor een trainingstocht.

Op 14 september zette Mathieu van der Poel een punt achter zijn seizoen. De Nederlander had een doel gemaakt van het WK mountainbike, maar werd daar pas 29ste op meer dan vijf minuten van wereldkampioen Hatherly.

Het WK in Rwanda en het EK in Frankrijk liet Van der Poel links liggen, hij trok naar de Verenigde Staten om de Ryder Cup te volgen. Van der Poel stond ook zelf op de golfbaan met zwemlegende Michael Phelps.

Van der Poel opnieuw aan het trainen

Sinds vorige week is Van der Poel terug in Europa, maar hij vond het toen nog te vroeg om opnieuw te beginnen trainen. Want eens hij begint, komt het veldrijden er snel aan. En na het WK veldrijden staan de klassiekers al voor de deur.

Nu vond Van der Poel wel dat hij voldoende had gerust, samen met Niels Verdijck zat de Nederlander donderdagochtend al voor zonsopgang op de fiets. Aan motivatie is er duidelijk geen gebrek bij Van der Poel.





Een snelle terugkeer in het veld moet er wel niet verwacht worden. De voorbije twee seizoenen dook Van der Poel pas na midden december het veld in, ook dit jaar zal dat wellicht het geval zijn.