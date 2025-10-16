🎥 Moet Pogacar nog vrezen? Magnier doet er nog eentje bij, Meeus strandt op plek twee

Ook in de Ronde van Guangxi is Paul Magnier niet af te stoppen. De Fransman van Soudal Quick-Step scoorde een hattrick in China en bedreigt nu ook Tadej Pogacar.

Net als in de Ronde van Slovakije en de CRO Race staat er geen maat op Paul Magnier. De 21-jarige Fransman won de eerste twee etappes van de Ronde van Guangxi en zette zijn reeks in de derde etappe gewoon verder.

Jordi Meeus, recent winnaar van Binche-Chimay-Binche, werd tweede en Max Kanter derde. In het klassement heeft Magnier nu twintig seconden voorsprong op het duo Meeus en Kanter, Stan Dewulf is vijfde op 25 seconden.

Met zijn derde ritzege in de Ronde van Guangxi zet Magnier ook zijn onwaarschijnlijke reeks verder. Sinds de GP Fourmies op 14 september won de Fransman maar liefst 12 keer in zijn laatste 15 koersdagen.

Kan Magnier Pogacar nog bedreigen?

In Slovakije won Magnier enkel de slotrit met aankomst bergop niet, in de CRO Race won hij de koninginnenrit niet en werd hij geklopt door Kogut in de slotrit. Verder heeft hij dus een perfect rapport.

Met zijn zeventiende zege van het seizoen heeft Magnier opnieuw één zege meer dan Merlier en Del Toro. Zegekoning Pogacar, die twintig keer won, kan ook nog bedreigd worden. Er zijn nog drie etappes, waarvan twee sprints. Enkel de voorlaatste rit is lastig met een slotkilometer van 14%.