📷 Nederlander Jan-Willem van Schip om bizarre reden gediskwalificeerd in Tour of Holland

De Nederlander Jan-Willem van Schip is uit de Tour of Holland gezet. Volgens de jury van de wedstrijd voldeed zijn fiets niet aan de UCI-regels.

In het rapport van de jury wordt duidelijk gemaakt dat Jan-Willem van Schip gediskwalificeerd wordt uit de Tour of Holland omdat zijn fiets niet voldoet, maar de precieze reden wordt niet gegeven. Zijn ploegleider Chris de Jonge kreeg wel een boete van 500 Zwitserse frank.

Ploegbaas Paul Tabak gaf bij WielerFlits meer uitleg. "Zijn zadelpen zou niet conform de UCI-eisen zijn, maar hij rijdt daar al een aantal jaar mee én heeft documentatie dat het wél is toegestaan."

Van Schip blijft gediskwalificeerd in Tour of Holland

Parkhotel Valkenburg CT, de ploeg van Van Schip, tekende nog beroep aan tegen de diskwalificatie. De Nederlandse ploeg had nog tot 13u15, de start van de tijdrit, om de diskwalificatie van Van Schip ongedaan te maken.

Dat lijkt echter niet gelukt te zijn, want Parkhotel Valkenburg CT communiceerde iets na 9u de starttijden van hun renners voor de tijdrit en daar staat de naam van Jan-Willem van Schip niet tussen.

Voor Van Schip is het opnieuw een domper nadat hij uit een moeilijke periode komt. In de ploegkoers op de Spelen in Parijs werd Van Schip gediskwalificeerd voor een kopstoot. Eind september had Van Schip de Ronde van Midden-Brabant gewonnen en eindigde hij derde in de Arno Wallaard Memorial.