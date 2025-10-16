"Elkaar in Rwanda enkele keren gekruist": Van Gucht doet zijn zegje over incident met Evenepoel

Ruben Van Gucht schoffeerde Remco Evenepoel enkele maanden geleden met uitspraken over de schoonfamilie van Evenepoel. Op het WK in Rwanda hebben Evenepoel en Van Gucht enkele keren gezien.

Dit voorjaar ontstond er een conflict tussen Ruben Van Gucht en Remco Evenepoel na uitspraken van Van Gucht in De Afspraak. Daarin had Van Gucht het over de schoonfamilie van Evenepoel, hij suggereerde dat Evenepoel hen financieel zou helpen.

Evenepoel reageerde bijzonder boos en vond de uitspraken onrespectloos. Van Gucht stuurde Evenepoel daarna een audiobericht, maar volgens de olympische kampioen werden er daarin geen excuses aangeboden.

Bij Vals Plat reageerde Van Gucht nog eens op het incident met Evenepoel. "Ik heb hem niet meer gesproken. In Rwanda ben ik hem een aantal keer gekruist omdat we in het hetzelfde hotel zaten. We zeiden wel gewoon goedendag tegen elkaar."

Incident met Evenepoel is afgesloten voor Van Gucht

"Maar het was daar niet bepaald de plaats om eens goed te praten, hij focuste zich volledig op het WK. Ik heb het gewoon bij 'goeiemorgen' en 'veel succes' gehouden. Maar voor mij moeten we het daar zelfs niet meer over hebben."





"Als ik Remco morgen tegenkomen en hij wil een koffie drinken, dan ga ik een koffie drinken. Wil hij dat niet, lig ik daar ook niet wakker van. Voor mij is het allemaal gelijk", besloot Van Gucht nog.