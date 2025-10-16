"Elkaar in Rwanda enkele keren gekruist": Van Gucht doet zijn zegje over incident met Evenepoel

Ruben Van Gucht schoffeerde Remco Evenepoel enkele maanden geleden met uitspraken over de schoonfamilie van Evenepoel. Op het WK in Rwanda hebben Evenepoel en Van Gucht enkele keren gezien.

Dit voorjaar ontstond er een conflict tussen Ruben Van Gucht en Remco Evenepoel na uitspraken van Van Gucht in De Afspraak. Daarin had Van Gucht het over de schoonfamilie van Evenepoel, hij suggereerde dat Evenepoel hen financieel zou helpen. 

Evenepoel reageerde bijzonder boos en vond de uitspraken onrespectloos. Van Gucht stuurde Evenepoel daarna een audiobericht, maar volgens de olympische kampioen werden er daarin geen excuses aangeboden. 

Bij Vals Plat reageerde Van Gucht nog eens op het incident met Evenepoel. "Ik heb hem niet meer gesproken. In Rwanda ben ik hem een aantal keer gekruist omdat we in het hetzelfde hotel zaten. We zeiden wel gewoon goedendag tegen elkaar."

Incident met Evenepoel is afgesloten voor Van Gucht

"Maar het was daar niet bepaald de plaats om eens goed te praten, hij focuste zich volledig op het WK. Ik heb het gewoon bij 'goeiemorgen' en 'veel succes' gehouden. Maar voor mij moeten we het daar zelfs niet meer over hebben."

"Als ik Remco morgen tegenkomen en hij wil een koffie drinken, dan ga ik een koffie drinken. Wil hij dat niet, lig ik daar ook niet wakker van. Voor mij is het allemaal gelijk", besloot Van Gucht nog. 

Remco Evenepoel

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel Kantine
