Fem van Empel openhartig over haar moeilijke periode: "Niemand wist dat"

Fem van Empel openhartig over haar moeilijke periode: "Niemand wist dat"
Foto: © photonews

Zondag begint wereldkampioene veldrijden Fem van Empel aan haar seizoen in Ruddervoorde. De afgelopen maanden twijfelde Van Empel nog aan haar toekomst als renster.

Vorig veldritseizoen won Fem van Empel elf van haar twintig crossen, de Nederlandse werd ook voor de derde keer op rij wereldkampioene. Daarna verlegde ze haar focus naar de weg, maar na amper twee wedstrijden drukte ze de pauzeknop in. 

Van Empel had het moeilijk met de constante druk die ze zichzelf oplegde. "Van die derde wereldtitel veldrijden die ik behaalde in Liévin, vroeg in dit jaar, heb ik eigenlijk nooit genoten", zegt ze bij De Telegraaf. 

Van Empel verloor zichzelf 

"Mensen wisten niet dat ik al lang geen plezier meer beleefde aan de sport." Volgens Van Empel verloor ze zichzelf als mens door haar eigen perfectionisme, waardoor ze alleen nog focuste op waar ze goed in was. 

Van Empel ging op zoek naar alle details, op het gebied van training, voeding en rust. Als ze één van die dingen niet perfect had gedaan, twijfelde ze aan zichzelf of ze er wel klaar voor was. Het kon zo niet verder en in maart stopte Van Empel met koersen. 

Van Empel ging weer dingen doen waar ze plezier in had en vond zichzelf terug. Op de fiets was dat in het veld. "Het is afwisselend, uitdagend en tegelijk ook familiair. Dat is de wereld waarin ik me het meest thuis voel. Ik hoef niet meer te weten wat ik op de weg kan bereiken, op dit moment in ieder geval niet."

Fem van Empel

