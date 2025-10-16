Shari Bossuyt heeft boodschap voor Lotte Kopecky: "Bijzonder jammer"

Voor het eerst sinds haar schorsing staat Shari Bossuyt opnieuw aan de start van een WK baanwielrennen. Ze moet wel Lotte Kopecky missen als partner in de ploegkoers.

Eind 2022 pakte Shari Bossuyt samen met Lotte Kopecky de wereldtitel in de ploegkoers in het baanwielrennen, in het voorjaar van 2023 was ze op het EK baanwielrennen goed voor zilver in de puntenkoers.

Niet veel later stortte de wereld van Bossuyt in door een positieve dopingtest. Het WK baanwielrennen volgende week in Chili wordt haar eerste grote kampioenschap op de baan sinds Bossuyt sinds juni weer mag koersen.

Geen Kopecky op WK baanwielrennen

"Ik ben heel blij dat ik weer met de meisjes op pad ben", zegt Bossuyt bij Sporza. "Het is mooi dat ik er weer mag instappen. Ik wil me vooral amuseren." Een nieuwe ploegkoers met Kopecky komt er niet, zij herstelt nog van een wervelbreuk.

"Het is natuurlijk bijzonder jammer dat Lotte er niet bij is in Chili", stelt Bossuyt. "Hopelijk herstelt ze goed, zodat ze er later geen last meer van heeft." Bossuyt neemt wel deel aan de ploegkoers, ook aan de ploegenachtervolging en het omnium.

Naar dat laatste nummer kijkt ze het meeste uit, ook al weet Bossuyt dat het moeilijk wordt nadat ze twee jaar niet gekoerst heeft. Enkele foutjes zijn dan ook nog mogelijk, ook al wil Bossuyt die in Chili proberen te vermijden.