Transfers Alpecin-Deceuninck laten op zich wachten, wereldkampioen lijkt zichzelf wel te verklappen

Bij Alpecin-Deceuninck blijft het bijzonder stil op het vlak van transfers. Al lijkt een wereldkampioen wel zeker de overstap te maken naar de ploeg van de broers Roodhooft.

Senna Remijn (19), Aaron Dockx (21) en Lennert Belmans (23). Dat zijn tot nu toe de enige drie 'nieuwkomers' bij Alpecin-Deceuninck in 2026, zij maken de overstap van de opleidingsploeg naar de WorldTour-ploeg.

Volgens ProCyclingStats heeft Alpecin-Deceuninck op dit moment 18 renners onder contract staan voor volgend jaar, al zijn er dat wellicht al meer. Onder meer Lindsay De Vylder (Flanders-Baloise) wordt aan de ploeg gelinkt.

De Vylder bij Alpecin-Deceuninck in 2026?

De 30-jarige De Vylder, die volgende week zijn wereldtitel omnium verdedigt in Chili, lijkt één van de aanwinsten te worden van Alpecin-Deceuninck. Na het WK rijdt hij ook de Zesdaagses van Gent en Rotterdam.

"Daarna begin ik aan mijn voorbereiding op het wegseizoen. Voor welke ploeg? Dat kan ik nog niet zeggen", lachte De Vylder bij Sporza. Dat het Alpecin-Deceuninck wordt, is wel bijna zeker. Het is alleen nog wachten op de aankondiging.

De broers Roodhooft wachten wellicht ook nog op de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty om vrijgekomen renners op te pikken, door het terugschroeven van de sponsoring van Deceuninck is ook hun budget beperkter.