"Begrijp ik nu beter": golf deed Mathieu van der Poel iets beseffen over zijn fans

Mathieu van der Poel paste voor het WK in Rwanda, de Nederlander trok naar de Verenigde Staten voor de Ryder Cup. Hij begrijpt nu ook beter hoe wielerfans naar hem kijken.

Dat Mathieu van der Poel een grote fan is van golf, is al een tijdje duidelijk. De Nederlander staat in zijn vrije tijd vaak op de golfbaan, enkele uren na de slotrit van de Renewi Tour was Van der Poel alweer aan het golfen

Voor Van der Poel was de Ryder Cup, een toernooi tussen Europa en de VS in het golf, dan ook speciaal. Voor Van der Poel was het ook eens fijn om naar zo'n groot sportevenement te gaan in plaats van er zelf deel van uit te maken. 

Van der Poel begrijpt fanatieke wielerfans beter

Van der Poel betrapte zich er wel op dat hij met adoratie keek naar de topgolfers, zoals wielerfans naar hem kijken tijdens de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. "Ik vrees van wel. En ik begrijp nu beter waarom mensen dat doen", zegt Van der Poel bij HLN. 

"Die toppers, die ik alleen nog maar bezig zag op tv, nu ook in het echt live aan het werk zien, was enorm cool." Starstruck was Van der Poel niet, hij is meer fan van de golfsport dan van een bepaalde golfer. 

Toch probeerde Van der Poel telkens de beste plekjes te bemachtigen om de toppers zo goed mogelijk bezig te zien. Zoals wielerfans die al lang voor de koers de renners staan op te wachten op de Oude Kwaremont of Carrefour de l'Arbre. 

Mathieu Van Der Poel

