"Het is ongelofelijk": Ritwinnaar kijkt op van knalweek van Soudal Quick-Step

Tijdens de Tour of Holland blijft Soudal Quick-Step de zeges opstapelen. Ethan Hayter bezorgt de ploeg een nieuwe overwinning in de individuele tijdrit van Etten-Leur.

Hayter klokt snelste tijd in Etten-Leur

Ethan Hayter heeft donderdagmiddag de tweede tijdrit van de Tour of Holland gewonnen. De rit vond plaats op een vlak parcours met enkele technische passages in het tweede deel. Hayter vertrok als voorlaatste renner en noteerde de snelste tussentijd. In de laatste zeven kilometer verhoogde hij het tempo en eindigde met een tijd van 16:56, goed voor een gemiddelde snelheid van 52,42 km/u.

De Brit had eerder deze week al de proloog in Den Haag gewonnen. Door zijn prestatie in Etten-Leur start hij de volgende etappe met een voorsprong van twee seconden op zijn dichtste concurrent in het algemeen klassement. Teamgenoot Yves Lampaert staat voorlopig zesde, na een sprong van drie plaatsen dankzij zijn tijdrit.

Ethan Hayter: “Het is ongelofelijk”

Na afloop van de rit blikte Hayter tevreden terug op zijn prestatie. “De ochtendregen maakte het lastig, want de wegen waren nog nat en er lagen bladeren. Dat maakte het moeilijk om goed in te schatten, maar ik kon een degelijke tijdrit rijden van begin tot eind en ik ben blij dat ik er nog een kon binnenhalen voor het team”, vertelt hij in een persmededeling aan onze redactie.

Hayter benadrukt dat het de vierde keer in zijn carrière is dat hij twee ritten wint in één koers. “Dat voelt goed, zeker omdat het een bevestiging is van al het werk dat ik dit jaar heb geleverd.” Er komen nog enkele zware beklimmingen aan, maar hij wil genieten van de leiderspositie en dan zien wat er nog mogelijk is.





Sterke slotfase voor Soudal Quick-Step

De ploeg van Hayter kent een opvallend succesvolle week. “Het team beleeft een fantastisch slot van het seizoen, met zeges hier en ook in China, dus we mogen trots zijn”, stelt Hayter. “Het is ongelofelijk om zes keer te winnen deze week en we hopen dat het daar niet stopt”, besluit hij.